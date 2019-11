Polizei nimmt 56-jährigen Mann fest

Nach dem Grossbrand einer Produktionshalle am letzten Mittwoch in Hörhausen TG führten die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau zur Verhaftung eines 56-jährigen Schweizers aus dem Kanton Thurgau. Er steht in dringendem Tatverdacht, den Brand verursacht zu haben.

Wie Kantonspolizei Thurgau am Freitag mitteilte, führt die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eine Strafuntersuchung und hat Untersuchungshaft beantragt.

Grossbrand in Hörhausen TG

(mon)