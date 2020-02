Brand gelegt, um Versicherung zu betrügen?

Dem Beschuldigten E.M.* wird nach einer sehr umfangreichen Strafuntersuchung vorgeworfen, am 3. August 2015, frühmorgens, in unbekannter Weise an der Seestrasse in Horn ein Feuer gelegt zu haben. Dieses Feuer griff schnell auf die ganze Halle und weitere Gebäude über, wobei ein Sachschaden von mehreren Millionen Franken entstand.

Bei der Löschung standen 205 Personen von insgesamt sechs Feuerwehren und drei Armee-Helikopter im Einsatz. Das Feuer muss laut Brandermittlern in den Räumen des Brockenhauses «Gwunderland» ausgebrochen sein. Es wurden mehrere Brandherde lokalisiert, wodurch sich der Verdacht erhärtete, dass jemand den Brand gelegt hatte. Der Besitzer des Brockenhauses, Max Niederer, sprach schon am Tag des Brandes von Brandstiftung.



Wollte er abkassieren?

Ende Oktober 2015 wurde schliesslich E.M. wegen des Verdachts auf Brandstiftung verhaftet.

Wie die Thurgauer Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte den Brand vorsätzlich legte, um den Schaden seiner Versicherung anzumelden und dann von dieser die Auszahlung einer Versicherungssumme von über 200'000 Franken zu erwirken.

