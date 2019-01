Brand in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Chur ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist laut Angaben der Polizei ein Haus am Foralweg. Feuerwehr und Polizei sind demnach vor Ort. Angaben über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Aus dem Gebäude in einem Wohnquartier stieg eine dicke Rauchsäule auf.



Ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden sagte auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA, ein entsprechender Feuerwehreinsatz sei im Gange.

50 Personen mussten evakuiert werden, teilt die Kantonspolizei Graubünden gegenüber «Blick» mit. Sie wurden in ein benachbartes Lokal gebracht.



(sda)