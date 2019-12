Sieben Personen nach Wohnungsbrand im Spital

Am Donnerstagabend kurz nach 20.30 Uhr wurde der Notrufzentrale ein Brand am Zehnstadel in Niederuzwil gemeldet. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden oder nicht, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag schrieb. Es stellte sich dann heraus, dass alle Personen die Wohnungen rechtzeitig verlassen konnten oder nicht zu Hause waren. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, musste aber Teile des Dachs abdecken, um einzelne Glutnester löschen zu können.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der ausgerückte Rettungsdienst musste insgesamt sieben Personen, vier Hausbewohner und drei Feuerwehrmänner, wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in umliegende Spitäler überführen.

Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Dutzend Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Die zwölf Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind vorläufig nicht bewohnbar. Einzelne Wohnungen sollten im Verlauf des Freitags jedoch wieder zugänglich gemacht werden können, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten bei Verwandten oder in von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Unterkünften die Nacht verbringen.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Ein Abfallsack mit entsorgten Raucherwaren könnte den Brand ausgelöst haben. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung betraut. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere 100'000 Franken betragen.

(jeb/sda)