Brand verrät Hanfanlage in Dachstock

Durch einen Passanten wurde am Montagabend gegen 21.10 Uhr Rauch aus dem Einfamilienhaus in der Nellen gemeldet. Die aufgebotene Feuerwehr drang mit Atemschutzgeräten ins Haus ein. Im obersten Stock konnte sie den Brandherd lokalisieren und löschen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

Wegen allfälliger Glutnester musste ein Boden aufgebrochen werden. Auf der selben Etage wurde eine professionelle Indoorhanfanlage festgestellt. Bei der Durchsuchung des Hauses und der Nebengebäude wurden über 150 Hanfpflanzen entdeckt.

Der 38-jährige Schweizer Hausmieter wurde festgenommen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandermittlung beauftragt. Nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen rückte die örtliche Feuerwehr mit rund 25 Angehörigen aus. Am Haus entstand Rauch- und Wasserschaden von mehreren zehntausend Franken.

