Brand zerstört Waldhütte komplett

Kurz nach 1.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen die Meldung über einen Brand in einer Waldhütte ein. Die Feuerwehr rückte mit rund 25 Einsatzkräften aus. Sie traf eine Waldhütte in Vollbrand an. Das Feuer konnte gemäss der Kantonspolizei St. Gallen rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.



Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken. Die Waldhütte ist durch die Flammen vollständig zerstört worden. Nebst der örtlichen Feuerwehr standen auch die Sanität sowie Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz.

Brandursache noch unklar

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der Spurensicherung und der Klärung der Brandursache beauftragt. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der der Kantonspolizei St. Gallen, Polizeistützpunkt Mels, 058 229 78 00, zu melden.

(mig)