Musiker müssen nach Brandanschlag flüchten

In der Frauenfelder Turnhalle kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Brandanschlag. Laut eines Sprechers der Kantonspolizei warfen Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand in den Eingangsbereich der Turnhalle Reutenen.

Dabei entzündete sich ein Gegenstand. Die Feuerwehr rückte aus und brachte die Flammen unter Kontrolle. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Lauter Knall im Gang

In der Turnhalle befand sich die Stadtmusik Frauenfeld. «Ein Mitglied der Stadtmusik hörte einen lauten Knall im Gang», sagt der Präsident der Stadtmusik, Fabian Bächi. Darauf habe man nachgeschaut und eine schwarze Rauchwolke sei in den Proberaum im Keller gedrungen. Als die Musiker nachschauten, woher der Rauch kommt, sahen sie das Feuer im Gang. Daraufhin haben die Stadtmusiker das Gebäude fluchtartig verlassen.

Es gibt zwei Ausgänge, einer führt direkt über eine Treppe ins Freie, der andere durch den Gang. Bächi wählte den Weg durch den Gang. Warum kann er sich nicht erklären. «Wir sind schon ein wenig erschrocken über das Feuer.» Wohl auch deswegen sei er nicht mehr bei ganz klarem Kopf gewesen. Grundsätzlich seien aber alle ruhig geblieben.

Mit blauem Auge davon gekommen

Bei dem Gegenstand, der Feuer gefangen hat, handelt es sich um einen Instrumentenkoffer, so Bächi. Dieser sei aus leicht brennbarem Material. Ob Instrumente beschädigt wurden, sei noch unklar. Der Präsident sagt: «Wir durften nicht mehr durch den Gang gehen und nur noch unsere persönlichen Gegenstände aus dem Probelokal holen.» Sie seien wohl mit einem blauen Auge davon gekommen, fügt er an.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Die Polizei hat Ermittlungen zum Angriff aufgenommen.



(fss)