Braucht diese Giftschlange einen Kaiserschnitt?

«Der Adrenalinspiegel ist schon etwas erhöht», sagt Patrick Schlegel. Der Sarganser Tierarzt nahm an diesem Montag einen Schwangerschaftstest an zwei giftigen Schlangen vor, einer Nachtbaumnatter und einer Nordamerikanischen Kupferkopfschlange. Der Biss der ersteren kann für einen Menschen tödlich sein.

Die Tiere gehören dem Waadtländer Karim Amri. Der 41-Jährige besitzt über 200 der giftigsten Tiere der Welt und betreibt die Wanderausstellung «Geheimnisvolle Tiere», die derzeit Halt in Landquart GR macht.

Vertrauenssache

Amri will Klarheit, ob und wie viele Eier die Schlangen in sich tragen. Denn: Beide haben dieses Jahr schon Eier gelegt, allerdings nicht in ihrem gewohnten Rhythmus. Befürchtet wird deshalb eine sogenannte Legenot, eine Art Darmverschluss, die mit Medikamenten oder sogar operativ behandelt werden müsste.

«Gifttiere in meiner Praxis sind eine Seltenheit», sagt Patrick Schlegel. Nur weil er grosses Vertrauen in Karim Amri hat, willigte er überhaupt in die Untersuchung ein. «Das Handling durch den Tierhalter muss perfekt sein», so der Tierarzt. Ansonsten sei das Risiko für die Beteiligten zu gross.

Noch etwas Zeit

Der Ablauf wird zuerst mit einer Gummischlange geprobt. «Solche Untersuchungen bedeuten auch immer Stress für das Tier», sagt Schlegel. Tatsächlich versuchen danach beide Schlangen immer wieder vom Untersuchungstisch zu fliehen. Zudem beissen sie verängstigt in die herumstehenden Gegenstände. Durch Tücher und die routinierten Handgriffe des Besitzers können die beiden Reptilien dann aber beruhigt werden.

Es zeigt sich, dass beiden Schlangen noch Eier in sich tragen, die eine sechs, die andere zwei. Nun will der Halter den beiden nochmals ein paar Tage Zeit geben in der Hoffnung, dass sie diese selbstständig legen.