Hochwasser reisst Teile von Brücke weg

In Splügen im Kanton Graubünden herrschte in den letzten Tagen wettertechnisch ein Chaos. Die Wasserpegel der Flüsse in der Region waren am Mittwoch dermassen stark angestiegen, dass im Bereich des oberen Bergbahnparkplatzes sogar ein Kleinbus vom ansteigenden Hüscherabach erfasst und mitgerissen wurde. Und auch im Zentrum von Splügen berichteten Leser von Überschwemmungen.

Anwohner hoffen, dass es nicht mehr regnet

In der Zwischenzeit scheint sich die Lage wieder beruhigt zu haben. Laut Anwohnern sind die Aufräumarbeiten am Donnerstag noch am Laufen. Vereinzelte Personen müssten ihre Keller auspumpen.

Laut einer Anwohnerin hat es eine Brücke in Splügen stark erwischt. Diese sei nach ihrem Wissensstand einsturzgefährdet. Es gebe nun viel zu tun, man sei aber guter Dinge, erzählt die Frau weiter: «Es hat seit gestern nicht mehr geregnet. Zurzeit haben wir schönes Wetter.» Man hoffe nun, dass sich das nicht ändert.

Das hofft auch ein Hotel-Mitarbeiter: «Es darf am Wochenende einfach nicht regnen. Das wäre verheerend.» Laut einem Anwohner hatte man aber Glück im Unglück: «Wäre das Wasser auf der anderen Seite des Baches herausgetreten, sähe das Dorf ganz anders aus.»



Brücke bis Ende Woche gesperrt

Wie das Tiefbauamt Graubünden auf Anfrage am Donnerstag mitteilte, wurden Teile einer Brücke am Splügenpass beschädigt. Dies, weil die Widerlager, die die Brücke tragen, unterspült und freigelegt wurden. Die Brücke sei aber nicht einsturzgefährdet, so ein Sprecher. Trotzdem bleibe sie noch sicher bis Ende Woche gesperrt.

Laut Anita Senti, Sprecherin bei der Kapo Graubünden, ist auch der Anschluss der A13 nach Splügen noch immer gesperrt. Die Lage in Splügen habe sich aber zwischenzeitlich stabilisiert: «Wir hatten noch einige Meldungen von überfluteten Kellern, aber im Grossen und Ganzen hat sich die Situation beruhigt.»

