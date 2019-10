Bund verteilt illegale Parkbussen

Der Frauenfelder Kurt Ammann erhielt im Oktober vergangenen Jahres eine Busse in Höhe von 40 Franken. Der Grund: nicht oder nicht gut sichtbares Anbringen der Parkscheibe bei den Parkfeldern in der Allmend in Frauenfeld, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtete. Diese ist seiner Meinung nach ungerechtfertigt, weshalb er sich wehrt. Ihm gehe es dabei nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. Er verweigert die Busse mit der Begründung: «Das sind willkürliche Verbote. Das ist eine Schikane und eine illegale Angelegenheit», wie er von der «Thurgauer Zeitung» zitiert wird.

Neue Regel nicht öffentlich publiziert

Die Parkplätze in der Allmend in Frauenfeld stehen der zivilen Bevölkerung zur Verfügung, wenn keine gefährlichen Übungen vom Militär organisiert werden. Eine neue Regelung auf diesen Parkfeldern wie beispielsweise eine Parkscheibenpflicht müsste laut Strassenverkehrsgesetz vom Bund öffentlich publiziert werden. Da dies nicht der Fall war, wurden etliche Bussen rechtswidrig verteilt. Mit dieser Begründung retournierte Ammann die Busse an die Kantonspolizei Thurgau.

Zudem sei die neue Vorschrift nicht ausreichend signalisiert. «Ich bin stocksauer, dass mit Steuergeldern Beamte bezahlt werden, die anstatt für die Landesverteidigung für die Durchsetzung eines unsinnigen Parkierungsregimes eingesetzt werden», so der 82-Jährige zur «Thurgauer Zeitung». Ammann forderte, dass der Strafbefehl mit der mittlerweile auf 140 Franken erhöhten Busse aufgehoben werde.

Ammann wird recht gegeben

Für den Frauenfelder mündete der Vorfall in einer Einvernahme mit der Staatsanwaltschaft. Im April endete die Sache mit einer Einstellungsverfügung. Somit musste er die Busse nicht bezahlen und das Strafverfahren wurde eingestellt.

Zum Fall äusserten sich weder das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee noch die zuständige Presseverantwortliche. Das, obwohl in der Einstellungsverfügung steht, dass «die Parksignalisation der Parkplätze auf dem Waffenplatz Frauenfeld in der Grossen Allmend nicht rechtskräftig» sei. Denn: Die Regeländerung sei in Kraft getreten, «ohne die angeordneten Verkehrsmassnahmen im Amts- respektive Bundesblatt publiziert zu haben». Inzwischen wurde dies nachgeholt: Die Anpassung der Verkehrsregelung bei den Parkfeldern des Waffenplatzes wurde nun im Thurgauer Amtsblatt veröffentlicht, so die «Thurgauer Zeitung».

Nicht die einzige unrechtmässige Busse

Wie viele Besucher die Ordnungsbusse trotzdem bezahlt haben, kann nicht gesagt werden, da Ordnungsbussen im System nicht nach Örtlichkeit gefiltert werden können, so Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Auch von weiteren Einstellungsverfügungen weiss Generalstaatsanwalt Stefan Haffter nichts. Kurt Ammann kennt allerdings Bekannte, die die Busse einfach beglichen haben.

