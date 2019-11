Bundesrätin kam zu früh, also gab es Kafi-Schnaps

Am Donnerstag gab Nicolo Paganini in einer Medienmitteilung bekannt, dass er die Olma-Messen auf eigenen Wunsch per 31. Mai 2020 verlässt. Dies weil sich einerseits auf sein Mandat als Nationalrat (CVP) konzentrieren möchte und andererseits bei den Olma-Messen mit dem Bau einer neuen Halle sowie der Überdeckung der A1 beim Messegelände umfangreiche Projekte anstehen, die die volle Aufmerksamkeit des Olma-Chefs benötigen.

«Seit 18 Monaten bin ich im Nationalrat und wurde am 20. Oktober wiedergewählt. Nach der intensiven Zeit im Wahlkampf bin ich mit meiner Frau zusammen gesessen und wir haben über die Zukunftspläne gesprochen», sagt Paganini zu 20 Minuten. Dabei sei klar geworden, dass die Doppelbelastung von Nationalratsmandat und der Führung von 80 Mitarbeitenden und der Durchführung von einem guten Dutzend eigenen Messen und 120 Fremdveranstaltungen auf dem Messegelände sich auf die Dauer nicht vereinbaren lassen.

Für die Zeit nach dem Rücktritt als Olma-Messen-Direktor wisse er noch nicht, was auf ihn zukomme. Klar sei, dass es keine Führungsaufgabe wie bei der Olma sein wird. «Vielleicht eine Aufgabe bei einem Verband, ein Verwaltungsratsmandat oder eine Beratertätigkeit.» Auch ein anderes politisches Amt komme nicht in Frage. Am Freitag nominiert die CVP St. Gallen den Kandidaten für die Nachfolge von Regierungsrat Beni Würth. «Ich werde sicher nicht kandidieren», sagt Paganini.

Zwetschgen-Lutz mit Widmer-Schlumpf

Klar ist: Auch künftig werde er die Olma besuchen. «Ich werde niemals während der Olma oder Offa im Ausland in den Ferien sein oder ähnlich. Das sind für mich fixe Termine, an denen ich die Messen besuchen werde.» Er schaue gerne auf die vergangenen Jahre zurück. Ein Höhepunkt seien immer die Messe-Eröffnungen gewesen. «Das sind grosse Momente. Darauf hat das jeweilige Messeteam ein Jahr daraufhin gearbeitet.» Wenn dann die Aussteller parat seien und die Besucher hereinströmen, sei das jeweils grossartig gewesen.

Einzigartig seien die Olma-Eröffnungen mit Beteiligung von Bundesräten gewesen. Speziell in Erinnerung blieb etwa der Besuch von Eveline Widmer-Schlumpf. «Die Bundesrätin kam eine Stunde zu früh an und es war noch niemand da und nichts war bereit», sagt Paganini. «Also bin ich mit ihr in die Tierhalle gegangen und wollte ihr etwas zu trinken anbieten. Das einzige was die Aussteller bereits verfügbar hatten, war Zwetschgen-Lutz. Also tranken wir halt am Morgen einen Zwetschgen-Lutz.»

Unkompliziertheit gefällt

Auch der Besuch von Alain Berset dieses Jahr sei ihm in guter Erinnerung, weil dieser eine launige, humorvolle Rede gehalten habe. Mit Bundesrat Ueli Maurer sei der Rundgang toll gewesen, weil dieser so unkompliziert gewesen sei.

Grundsätzlich schätze er an der Olma die vielen kleinen Begegnungen. Oder die Stämme. So gebe es viele Grüppchen, die sich an einem bestimmten Wochentag zu einer definierten Uhrzeit an einem Ort treffen. «Das ist seit Jahren so und funktioniert immer, ohne dass jemand per Whatsapp oder E-Mail dazu einlädt.» Er nehme beispielsweise meist am Stamm der Schwinger teil und habe dort auch schon Schwingerkönig Jörg Abderhalden getroffen.

Noch bis Ende Mai 2020 bleibt Paganini an der Spitze der Olma-Messen. Wer danach folgt, ist offen. Die Stelle für Paganinis Nachfolge wird ausgeschrieben.

