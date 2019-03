«So schnell esse ich nicht mehr etwas im Stadion»

«Dieser angebrannte Vegiburger wurde meiner Mutter am Match St. Gallen – Xamax serviert», sagt Leser-Reporterin N.H.* zu 20 Minuten. Sowohl das Burger-Patty als auch das Brötchen waren angebrannt. Zudem habe es nur einen Klecks Sauce und ein paar Röstzwiebeln im Burger gehabt. «Als wir am Stand reklamierten, hiess es, die Grillplatte sei eben heiss und da würden die Burger eben schwarz werden», so die 31-jährige St. Gallerin. Für die Leser-Reporterin ist klar, dass sie so schnell nicht wieder etwas im Stadion essen werde.

Offenbar ist die Leser-Reporterin nicht allein mit ihrem Frust. Die Rezensionen bei Google sprechen eine klare Sprache, das Rating des St. Galler Stadion-Caterers Urs Egger ist auf tiefster Stufe, bei einem Stern:



«Grauenhafter Service! Abgestandene Getränke, Würste aussen schwarz - innen kalt und das Bürli im besten Fall von Gestern!», schreibt ein User. «Beim Spiel des FCSG war der Service mal wieder unterirdisch schlecht! Demotivierte überforderte Studenten die zwei Minuten brauchen, um ein Bier zu zapfen und dazu gefrorene Würste auf dem Grill!», schreibt ein anderer.

Catering neu ausgeschrieben

Die FC St. Gallen Event AG, die das Stadion betreibt, gab kürzlich bekannt, dass der Catering-Vertrag neu ausgeschrieben wird. «Das ist ein normaler, laufender Prozess», sagt Sprecher Daniel Last. Mit dem Catering von Urs Egger habe das nichts zu tun. Ab und zu erhalte man beim Club Beschwerden über das Verpflegungsangebot. Vom vergangenen Wochenende seien jedoch keine bekannt. Verbesserungspotenzial habe man wohl immer.

Ersatz bei mangelhaften Speisen

Zum angebrannten Vegiburger sagt Urs Egger, dass dieser selbstverständlich nicht seinen Qualitätsansprüchen genüge. Grundsätzlich bedauert er, dass unzufriedene Kunden lieber Dampf auf Social Media ablassen, statt sich vor Ort zu beschweren. Wäre dies der Fall, könnte er Massnahmen ergreifen.

«Wenn jemand mit der Wurst oder Hamburger nicht zufrieden ist, bekommt er am Stand anstandslos ein Ersatzprodukt», sagt Egger. Beim Match am Wochenende seien an den Ständen über 16'000 Artikel verkauft worden. Dass nicht alle Produkte hundert Prozent einwandfrei über die Theke gehen, könne bei der Menge, die in kurzer Zeit verkauft wird, mal vorkommen und das tue ihm leid. Grundsätzlich seien die Angestellten dahingehend geschult, dass Produkte mit Mängeln sofort vor Ort ersetzt würden.

Postive Rückmeldungen

Zu Kommentaren im Netz nimmt Egger keine Stellung. So schlimm, wie im Netz beschrieben, könne es aber wohl nicht sein. Schliesslich bekämen er und seine Mitarbeitenden im Stadion jeweils viele Komplimente für das Catering. Gerade der Bier-Jet, mit dem sich sechs Biere gleichzeitig zapfen lassen, komme gut an.

Zudem verkauft Egger nicht erst seit gestern Bratwürste im Stadion. «Seit über 20 Jahren betreiben wir Catering für den FC St. Gallen.» Ob Egger bei einer erneuten Ausschreibung mitmachen wird, lässt er offen. «Das kommt auf die Ausschreibung an. Derzeit ist noch nicht bekannt, wie diese aussehen wird.» Fürchten muss er diese nicht: «Ich habe schon eine Handvoll Ausschreibungen beim FC St. Gallen mitgemacht und immer gewonnen.» Zudem erhalte er vom FC St. Gallen gutes Feedback zum Catering.

*Name der Redaktion bekannt



(jeb)