Bus fährt rund 30 Minuten mit offener Türe

Am Mittwochmorgen kam es auf der Strecke von Heiden AR nach Heerbrugg SG zu einem skurrilen Zwischenfall. Als Leser-Reporter A.A.* und seine Kollegin um 6.25 Uhr in den Bus einsteigen, wundern sie sich über die «sehr frische Brise», die durch den Bus wehte. Kurz darauf realisieren die beiden, dass die Türe beim Chauffeur nicht geschlossen war. Gleichzeitig sei ein «nerviges Non-Stop-Piepen» ertönt. Rund 30 Minuten habe die eigenartige Fahrt gedauert.

Laut A. gerieten die Fahrgäste deshalb zwar nicht in Panik, die Verwunderung und Unsicherheit über die ungewollte Belüftung sei aber gross gewesen. «Der Fahrer machte diesbezüglich keine Durchsage. Zu den Gästen, die neu einstiegen, meinte er nur, man solle doch wegen technischer Probleme die hintere Türe benutzen», so A. Aufgefallen sei ihm zudem, dass das Postauto zügiger als sonst unterwegs war. «Ich kannte solche Situationen vorher nur von Videos aus dem Ausland.» Der Leser-Reporter fragt sich deshalb, ob der Busfahrer so überhaupt hätte weiter fahren dürfen.

Sicherheit gewährleistet

Postauto bestätigt den Vorfall und entschuldigt sich für die unangenehme Situation. «Die Türe war wirklich während der ganzen Fahrt offen. Das kommt extrem selten vor. Die Sicherheit der Gäste war aber durchgehend gewährleistet», so Mediensprecherin Katharina Merkle. Aufgrund der Schranke, die sich zwischen dem Chauffeur und den Passagieren befindet, habe der Fahrer die Situation unter Kontrolle gehabt.

Wäre die hintere Türe betroffen gewesen, hätte der Chauffeur bei der nächsten Möglichkeit halten müssen, so Merkle. «Der Bus war auch nicht so voll, dass die Gäste hätten stehen müssen», meint sie weiter. Sobald das Fahrzeug in Heerbrugg angekommen sei, habe man es ausgewechselt.

«Wenn sich die Gäste verunsichert fühlten, tut uns das sehr Leid. Der Busfahrer hätte eine Durchsage machen müssen.» Eine klare Kommunikation mit den Passagieren sei in solchen Situationen sehr wichtig.

Willkommene Abkühlung bei heissen Temperaturen

Die «ungewöhnliche Belüftung» habe niemanden gestört, sagt ein Leser-Reporter im Juni 2018. (Video: Leser-Reporter)

Schon im Juni 2018 kam es in der Romandie zu einem ähnlichen Vorfall: So etwas habe er noch nie erlebt, berichtete damals ein Schüler der Orientierungsstufe in Estavayer-le-Lac FR. Auf der Fahrt von seinem Wohnort zur Schule seien die hinteren Türen eines Busses nicht mehr zu gegangen. Für den Leser-Reporter aber kein Grund zur Beunruhigung: Die ungewöhliche Belüftung sei bei den Temperaturen eine willkommene Abwechslung gewesen.

* Name der Redaktion bekannt

(mwa)