Bus fällt aus, weil Fahrer zu lange Pause macht

Am Freitag, 7. Januar, fiel in Heerbrugg SG der Bus um 20.47 Uhr Richtung Rheineck aus. Rund ein halbes Dutzend Reisende blieb bei klirrender Kälte am Busbahnhof stehen. In der Folge reklamierte ein Rheintaler (52) bei der Busbetreiberin. Weil man dort wiederholt nicht auf sein Anliegen reagierte, wandte er sich an die Facebook-Community:

Darauf entlud sich auf Facebook einiges an Frust. «Wer hat denn noch keine schlechte Erfahrungen gemacht?», fragt eine Frau, eine andere meint: «Mein Freund reklamiert täglich wegen Verspätungen und Ausfällen.»

Antwort erst nach Intervention

Mit dem allgemeinen Betrieb hatte der 52-Jährige bislang keine Probleme, obwohl er regelmässig Bus fährt. Ihn stört etwas anderes: «Wenn ich als Kunde einem Unternehmen wegen eines Problems schreibe, erwarte ich eine Antwort innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen. Dass ich zwei Mal persönlich vor Ort intervenieren muss, bis ich eine Antwort bekomme, geht nicht», sagt er am Donnerstag zu 20 Minuten.

Immerhin erhielt er nach dem zweiten Mal Vorsprechen vor Ort beim Busdepot in Altstätten SG folgende Antwort:



Zudem habe er sich gütlich mit dem Unternehmen einigen können.

Dass der 52-Jährige so lange auf Antwort habe warten müssen, sei nicht in Ordnung, heisst es bei der Bus Ostschweiz AG. «In diesem Fall hat vom Busausfall bis zur Problembearbeitung gar nichts funktioniert, wie es hätte sollen», sagt Hans Koller, Leiter Markt, zu 20 Minuten. Normalerweise würden Kunden innerhalb von fünf Arbeitstagen eine Antwort erhalten.

Selten Ausfälle

Beim betreffenden Kurs habe sich der Busfahrer im Dienstplan verguckt und habe nicht realisiert, dass er vom Depot in Altstätten hätte nach Heerbrugg fahren sollen, um den Kurs nach Rheineck zu bedienen. Stattdessen machte er Pause.

Koller gibt zu bedenken, «dass das mal passieren kann», da die Chauffeure jeden Tag andere Kurse fahren und sich somit nicht auf Routine verlassen können wie etwa ein Büroangestellter, der jeden Tag von halb acht bis 17 Uhr arbeitet.

Solche Ausfälle seien äusserst selten. «Pro Monat sind es wohl ein bis zwei Fälle», sagt Koller. Dies bei täglich rund 3000 Fahrten. Damit eine solche Verkettung von Fehlern nicht mehr passiere, ist für Montag eine Sitzung anberaumt, in der eine Lösung gefunden werden soll.

(jeb)