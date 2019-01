CVP-Politiker darf Schule nicht mehr betreten

Michael Hugentobler wurde wegen mehrfacher versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind und mehrfacher Pornografie verurteilt (siehe Box). Der CVP-Kantonsrat ist ausgebildeter Primar- und Sekundarlehrer und war bis Juli 2017 noch als Lehrer tätig. Zuletzt an der katholischen Kantonssekundarschule Flade in St. Gallen.

Strafbefehl rechtskräftig



chattete ab Februar 2017 mit einer vermeintlich 13-Jährigen. Er stellte ihr intime Fragen und nahm vor der Webcam sexuelle Handlungen an sich vor. Auch sie sollte sich ausziehen und selbst streicheln. Zudem bat er um intime Fotos.

Bei der 13-Jährigen handelte es sich um einen Ermittler. Zwei weiteren Personen, die angaben 15 Jahre alt zu sein, schickte er Bilder seines erigierten Glieds.

Der 37-Jährige wurde mittels Strafbefehl wegen mehrfacher versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind und mehrfacher Pornografie von der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verurteilt. Dies zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 100 Franken und einer Busse in Höhe von 3600 Franken. Der Strafbefehl wurde im Dezember rechtskräftig. Hugentobler bereue das Ganze sehr.

Dort heisst es aus Anfrage, dass man seit Montagmittag Kenntnis von der Verurteilung Hugentoblers habe. Zuvor hatte man keinerlei Kenntnis vom Verfahren. «Schulrat und Lehrerschaft sind zutiefst betroffen und bedauern die unentschuldbaren Übergriffe», so Schulratspräsidentin Margrit Stadler.

Keine Hinweise

Michael Hugentobler sei bis vor drei Jahren als Lehrperson in der Flade angestellt gewesen, danach wechselte er auf eigenen Wunsch in die IT-Branche. Fortan sei er an der Flade als IT-Supporter und Berater tätig gewesen, ab August 2018 im Auftragsverhältnis mit seiner eigenen Firma. Seit gestern (Montag, 14. Januar) jedoch, habe er keinerlei Mandate mehr für die Schule und keinen Zutritt mehr in die Räumlichkeiten der Flade.

«Während der gesamten Zeit, als Michael Hugentobler in der Flade tätig war, gab es keinerlei Hinweise auf ein fehlbares Verhalten; er war ein geschätzter Mitarbeiter», so Stadler. Die Flade verlangt von allen Lehrpersonen vor der Anstellung, wie es üblich sei, einen Strafregisterauszug.

Kein Tätigkeitsverbot

Ein Tätigkeitsverbot wurde in vorliegendem Fall nicht ausgesprochen. Laut Roman Dobler, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Gallen, waren dafür die damals geltenden gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Als Lehrer wird Hugentobler dennoch nie wieder arbeiten. «Er hat sein Lehrerpatent im letzten Jahr unwiderruflich abgegeben», so Dobler. Mit der Verurteilung hat Hugentobler einen Eintrag im Strafregister, eine Meldung an das Bildungsdepartement St. Gallen wurde jedoch nicht gemacht. Grundlage für eine solche Meldung wäre ein Tätigkeitsverbot gewesen.





