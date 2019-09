Camper verrichten grosses Geschäft hinter Baum

«Der Kanton prüft Campingverbot beim Seealpsee», berichtet das «SRF Regionaljournal» am Donnerstag. Das wilde Campieren im Alpsteingebiet stösst beim Innerrhoder Tourismuschef Guido Buob nicht auf Begeisterung. «Die Camper verursachen Lärm am Abend und in der Nacht sowie Abfall», sagt Buob zu 20 Minuten. Mehr noch: «Manche verrichten ihr grosses Geschäft hinter einem Baum.»

Zugenommen habe das Campieren in den letzten zwei bis drei Jahren. «Das schöne Wetter diesen und letzten Sommer hatte dabei wohl einen Einfluss», sagt Buob. Ebenso Social-Media-Kanäle wie Instagram. «Einige möchten sich wohl mit dem schönen Sternenhimmel über dem Alpstein ablichten lassen.» Zudem sei es grundsätzlich ein Trend, sich in der Natur zu inszenieren. Man zeige sich gerne, wie man aus dem Alltag ausbricht und Zeit im Freien verbringt.

Lebensraum von Wildtieren

Doch Campieren im Alpsteingebiet hält der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI für heikel. «Man befindet sich auf Alpgebiet. Das ist nicht ideal, um im Zelt zu übernachten.» Dafür gebe es bereits genügend Berghütten. Camping würde auch den Wildtieren zusetzen, in deren Lebensraum die Zelte aufgestellt werden. Lässt man dann noch Drohnen fliegen oder macht Feuer und Lärm in der Nacht, stört das die Tiere zusätzlich.

Grundsätzlich verboten sei das Zelten nicht. «Man muss aber beim Bauern nachfragen», sagt Buob. Ein Problem gibt es bei der Infrastruktur. «Da es eben keinen Campingplatz gibt, fehlen auch Sanitäre Anlagen.» In der Folge würden die Leute ihr Geschäft in der freien Natur oder im Berggasthaus verrichten. Dass das Gasthaus für Personen, die nicht dort Übernachten oder Konsumieren, Toiletten stellt, sei nicht die Idee. Aber Toi-Toi-WCs in die schöne Landschaft zu stellen komme auch nicht in Frage.

Buob schlägt deshalb vor, dass man das Campieren im Alpsteingebiet verbietet. Als Alternative könnte er sich allenfalls eine eingezonte Fläche vorstellen, wo man das Campieren erlaubt und Toiletteninfrastruktur verfügbar macht. Bevorzugen würde er aber ein Verbot. Darüber entscheiden muss der Kanton.

(jeb)