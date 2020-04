Carport, Autos und Haus brennen gleichzeitig

Kurz vor 22.30 Uhr ging am Freitagabend bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei Thurgau die Meldung ein, dass an der Chruchenbergstrasse in Pfyn TG ein Carport und zwei Autos brennen würden. Als Einsatzkräfte der Kantonspolizei kurz darauf vor Ort eintrafen, hatte das Feuer zwischenzeitlich auf das angrenzende Einfamilienhaus übergegriffen.



Die Feuerwehr Müllheim-Pfyn und Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld rückten mit rund 100 Einsatzkräften aus und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Ein Funktionär des Thurgauer Amts für Umwelt begleitete die Löscharbeiten. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Unklare Brandursache

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger beigezogen.

(gab)