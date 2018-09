Lastwagen bleibt in Unterführung hängen

Ein 69-jähriger Chauffeur war am Montag kurz nach 10.45 Uhr auf der Sangenstrasse in Richtung Weinfelderstrasse unterwegs. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau, hatte er den Hydraulikarm mit der Absetzmulde nicht komplett eingefahren, so dass diese beim Durchfahren gegen die Decke der Bahnunterführung prallte.

Beim Unfall wurde der Chauffeur mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

(juu)