Chauffeur bunkert Zigaretten unter Füssen

Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) kontrollierten am 31. Januar beim Grenzübergang Diepoldsau einen in Serbien immatrikulierten Reisebus, der in die Schweiz einreisen wollte. Dabei wurden rund 50 Stangen nicht deklarierte Zigaretten aufgefunden – das entspricht 10'000 Stück, wie die EZV am Donnerstag mitteilte.

Ein Teil der geschmuggelten Raucherware befand sich in einem Plastiksack versteckt in der Gepäckablage. Der andere Teil im Inneren des Busses unterhalb der Fussablage eines Sitzes. Die beiden 47-jährigen Chauffeure aus Serbien mussten 950 Franken in bar hinterlegen, bevor sie weiterfahren durften.

Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Aktuell befindet sich die Zollverwaltung in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entsteht ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht.

(mig)