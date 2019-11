Betrunkener will Bus mit Passagieren kapern

Am Samstag stritten sich kurz nach 9 Uhr zwei Männer bei einer Bushaltestelle. Als der Bus kam, stiegen die beiden in das öffentliche Verkehrsmittel, in welchem sich der Streit fortsetzte, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Um die Situation zu beruhigen, versuchte die Buschauffeurin zu schlichten. Einer der beiden Männer, ein 29-jähriger Somalier, ging die Angestellte daraufhin tätlich an und verletzte sie leicht. Anschliessend versuchte er in seinem stark alkoholisierten Zustand mit dem Bus mitsamt Passagieren davonzufahren. Dies konnte durch die Buschauffeurin verhindert werden. Nachdem sie dem Somalier die Schlüssel wegnehmen konnte und alle Passagiere den Bus verlassen hatten, schloss sie den Mann im Bus ein.

Die Stadtpolizei St.Gallen nahm den Mann zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam. Weitere Massnahmen werden durch die Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

