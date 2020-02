Chur beschliesst radikale Vorschriften bei Anlässen

Am Freitag hat der Bundesrat beschlossen, Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen. Für die Stadt Chur geht das zu wenig weit. Im Hauptort des Kantons Graubünden sind bis am 15. März alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Leuten verboten. Stadtpräsident Urs Marti erklärt: «Wir sehen uns zu dieser Massnahme gezwungen.» Alle Veranstaltungen mit weniger als 1000 Leuten muss der Kanton bewilligen. Dafür muss die Stadt für jede Veranstaltung eine Risikobeurteilung liefern. «Doch dazu fehlt uns schlicht das Instrument. Deswegen haben wir die Vorschriften bezüglich Veranstaltungen im Gegensatz zum Bundesrat und dem Kanton Graubünden verschärft», so Marti.

Er versichert, es sei kein Panikentscheid gewesen. «Wir haben geprüft, wie wir in unserer Stadt das Risiko eines Corona-Falles möglichst tief halten können. Bei den Veranstaltungen haben wir dazu eine nummerische Beurteilung vorgenommen und bewusst eine tiefe Zahl als Toleranz genommen.» Für Marti ist die Zahl vom Bundesrat deutlich zu hoch. In seinen Augen ist eine Rückverfolgbarkeit allfällig infizierter Personen bei Veranstaltungen mit beispielsweise 900 Leuten schwierig.

«Zumutbare Einschränkungen»

Urs Marti ist erstaunt, dass andere Gemeinden nicht auch härter durchgreifen. «Wir haben da wohl eine Pionierrolle eingenommen, aber es ist für alle in der Stadt Chur zumutbar.» Man müsse nun für eine gewisse Zeit auf einige Anlässe verzichten, aber dieser Schritt sei jetzt nötig.

Die Bevölkerung habe Verständnis für die drastische Massnahme. Laut Marti ist die Begründung wichtig. «Diese muss nachvollziehbar sein und das scheint bei uns der Fall zu sein.» Die Stadt sei auch in engem Austausch mit den kantonalen Behörden. Und der Kanton sei froh und dankbar über den Beschluss aus der Stadt Chur.

Nicht alles ist betroffen

Von der Massnahme in der Stadt Chur nicht betroffen sind normale Geschäftstätigkeiten. Darunter etwa Besuche in Restaurants oder öffentlichen Einrichtungen sowie Anlässe mit gesellschaftlicher Notwendigkeit wie Beerdigungen. Marti führt aus: «Es geht um Veranstaltungen bei denen öffentlich zum Kommen ausgerufen wird.»

Beim Churer Schulbetrieb sind die Vorsichtsmassnahmen laut dem Stadtpräsidenten verschärft worden. Alle Veranstaltungen die über den Schulbetrieb hinausgehen gehen, wurden untersagt. «Zudem gelten in den Klassenräumen spezielle Regelungen. Die Kinder müssen beim Kommen und Gehen unter Aufsicht des Lehrpersonals die Händewaschen.» Alles mit dem Ziel in Chur einen Corona-Fall möglichst zu verhindern.

(mig)