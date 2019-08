Da hilft auch kein Schutzengel mehr

Anlässlich einer Verkehrskontrolle konnte am Dienstagnachmittag um 13 Uhr ein Auto angehalten werden. Die Ladung auf der Beifahrerseite beeinträchtigte die Sicht aus der Seitenscheibe sowie zum Aussenspiegel, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst.

Um 22.35 Uhr konnte bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein zweites Auto angehalten werden. Auch dieses war so beladen, dass die Sicht aus der Frontscheibe sowie Seitenscheibe beeinträchtigt war. Zudem war es einer Mitfahrerin nicht möglich, die Sicherheitsgurte zu tragen. Beide Personen wurden angezeigt.

Die Stadtpolizei St.Gallen macht darauf aufmerksam, dass Fahrzeuge nur so beladen werden dürfen, dass die Sicht nicht eingeschränkt wird. So darf die Frontscheibe, die zwei vorderen Seitenscheiben sowie die beiden Aussenspiegel nicht verdeckt sein.

(taw)