Dachlawinen beschädigen mehrere Autos

Aufgrund des Tauwetters sind in St. Gallen zwischen Montag- und Dienstagmorgen vier Fahrzeuge durch Dachlawinen beschädigt worden, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. Dabei gab es Risse in zwei Front- sowie einer Heckscheibe, drei Dächer wurden eingedrückt und eine Motorhaube wies Beulen auf.

Nach den vergangenen Schneefällen liegen auf teils Dächern immer noch viel Schnee- und Eismassen. Diese können sich lösen und von den Dächern stürzen. Die Stadtpolizei St.Gallen empfiehlt deshalb um Vorsicht im Bereich von Häusern und die Gefahrenzonen möglicher Dachlawinen zu meiden. Zudem werden Hausbesitzer gebeten, die Dächer zu überprüfen, zu räumen und allenfalls gefährliche Stellen abzusperren.

(taw)