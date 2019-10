Damit es heute kein Puff mit der Polizei gibt

«Kleine Gedächtnisstütze für heute Abend/Nacht», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite (siehe Bildstrecke).

Umfrage Feiern Sie Halloween? Nein, so ein Blödsinn.

Ja klar.

Nur, weil ich Kinder habe.

Nur weil man keine Süssigkeiten bekomme, dürfe man trotzdem keine Eier oder WC-Papier-Rollen an Hauswände werfen, mahnt die Polizei.

In einer Mitteilung heisst es zudem, dass der Anlass wegen kostspieligen und gefährlichen Sachbeschädigungen der Polizei in schlechter Erinnerung sei. Um allen Beteiligten angenehme Feierlichkeiten zu ermöglichen, seien deshalb verschiedene Präventivmassnahmen getroffen worden.

Eltern und Läden vorgewarnt

Wie in den Vorjahren wird die Kapo SG in der Halloween-Nacht mit mehreren zusätzlichen zivilen und uniformierten Patrouillen in allen Regionen präsent sein. Zudem wurden Geschäfte schriftlich dazu aufgefordert, mit dem Verkauf von Eiern, Rasierschaum, Mehl und ähnlichen Artikeln an Jugendliche zurückhaltend zu sein.

Die Eltern von Oberstufenschülern wurden in einem Brief über die Auswirkungen von Sachbeschädigungen durch Jugendliche aufmerksam gemacht. Die Eltern könnten ihren Kindern am besten die Konsequenzen und Kostenfolgen aufzeigen, die sich aus Sachbeschädigungen ergeben.

via GIPHY

Auch die Kantonspolizei Schwyz wird mit zusätzlichen Patrouillen im Einsatz sein. In einem Video erklärt sie zudem, was man am Abend der Streiche darf und was nicht. Verboten seien etwa Beschädigungen, Gewalt gegen Mensch und Tier oder auch Klingelstreiche an fremden Türen.

(taw)