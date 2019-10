Daran ist ein Akku schuld

Ein Bewohner eines Zweifamilienhauses meldete nach 1.15 Uhr der Kantonspolizei Graubünden einen Brand in einem Wohnzimmer in Davos Platz. Der junge Mann weckte alle Personen im Haus. Diese konnten sich laut der Kantonspolizei Graubünden selbständig in Sicherheit bringen und blieben alle unverletzt.

Wohnung nicht mehr bewohnbar

Die Einsatzkräfte der ausgerückten Feuerwehr Davos konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand rasch löschen. Trotzdem ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache dürfte nach ersten Erkenntnissen ein Akku in einer Ladestation gewesen sein. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, ist jedoch beträchtlich.

(mig)