Dargebotene Hand hat wegen Corona mehr zu tun

Das Coronavirus beunruhigt die meisten Leute. Vor allem aber Personen mit Angststörungen leiden unter der momentanen Situation. Die Meldungen im Internet tragen ihren Beitrag dazu bei. «Personen, die unter Angstzuständen leiden, können solche Informationen nicht gleich gut filtern wie wir», sagt Judith Eisenring, Leiterin der Dargebotenen Hand Ostschweiz und Liechtenstein, zu 20 Minuten. Deshalb rufen auch mehr Leute an.

Da Personen mit einer psychischen Belastung nicht gut mit Angst umgehen können, wenden sie sich an die Dargebotene Hand. «Wenn es um eine medizinische Frage geht, verweisen wir die Personen an das BAG, für alle anderen Fragen und Ängste sind wir zuständig. Oft hilft es, über die Ängste zu sprechen, um aus einer Angstspirale herauszukommen», erklärt Eisenring.

Online-Hilfe im Trend

Oft sei es auch wichtig, dass sich jemand der Person annimmt und ihr zuhört. Samstag, der 14. März, ist der nationale Tag des Zuhörens. «Zuhören hört sich nach einer passiven Tätig-

keit an. Sieht man genauer hin, stellt man fest, dass Zuhören ein aktiver Prozess bedeutet. Wer zuhört, ist bereit, sich für eine gewisse Zeit in eine andere Person hineinzuversetzen», schreibt die Dargebotene Hand in einer Medienmitteilung.

Vor allem Personen, die Schwierigkeiten haben, ihren Alltag allein zu meistern, rufen bei der Dargebotenen Hand an. «Solche Gespräche ziehen sich oft über Wochen hin. Beziehungs- oder Familienprobleme sind eher einmalige Gespräche», sagt Judith Eisenring.

Sehr oft wenden sich Personen auch über das Onlineportal an die Dargebotene Hand. «Viele Personen fühlen sich wohler, wenn sie ihre Probleme aufschreiben und jemandem zu lesen geben, statt darüber zu sprechen. Ausserdem ist man online viel anonymer, da werden intimere Themen besprochen», erzählt Eisenring. Online melden sich auch häufig jüngere Menschen. «Das hat sich in den letzten Jahren stark geändert», so Eisenring.



