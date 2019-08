Darum sind Abgestürzte schwer zu identifizieren

In der Churfirsten-Region kam der Wingsuit-Tourismus um das Jahr 2011 auf. Seither musste das Alpinkader der Kantonspolizei St. Gallen bereits an 16 Unfälle ausrücken, wobei sieben tödlichen Ausgang hatten. Um das Verständnis für die Sportart zu fördern und die teils komplexen Abläufe bei solchen Einsätzen zu festigen, wurden am Montag und Dienstag Ausbildungstage auf der Alp Tschingla durchgeführt.

Da die Wingsuitpiloten aus der ganzen Welt anreisen und so wenig persönliche Gegenstände wie möglich mitführen, ist die Identifikation von abgestürzten Piloten oft sehr schwierig. Bei ausländischen Staatsangehörigen ist zudem die Zusammenarbeit mit ausländischen Botschaften und Konsulaten nötig. Daneben sind diverse Rettungspartner, wie zum Beispiel die Rega und die Alpine Rettung Ostschweiz an Suchaktionen beteiligt. In diversen Ausbildungsblöcken wurden die einzelnen Arbeitsschritte durchgegangen, einheitlich geregelt und wo nötig Absprachen mit den Partnern getroffen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Unwegsames Gelände

Am Nachmittag des ersten Ausbildungstages zeigten sich zwei erfahrene Wingsuit-Piloten bereit, den Angehörigen des Alpinkaders ihren Sport näher zu bringen und die lokalen Gegebenheiten näher zu erklären. Entgegen anderen alpinen Sportarten, bei denen durch die persönlichen Aktivitäten der Angehörigen des Alpinkaders Erfahrungen vorhanden sind, ist dies beim Wingsuit-Sport nicht der Fall.

Auch der Polizeihelikopter kommt bei Einsätzen im Zusammenhang mit Wingsuits zum Einsatz, da sich sowohl die sogenannten Exit-Points (Absprungstellen) sowie die Unfallstellen meist im unwegsamen Gebiet befinden. Deshalb flog am zweiten Ausbildungstag auch der Polizeihelikopter, um die nötigen Abläufe in der Zusammenarbeit mit dem Alpinkader zu üben.

Nach dieser Sequenz wurden die Angehörigen des Alpinkaders auf dem Chäserrugg abgesetzt. Dort wurden die einzelnen möglichen Absprungpunkte der Wingsuit-Piloten abgelaufen und die Zustiegs- und Flugrouten studiert. Anschliessend wurde der Abstieg zurück nach Walenstadt dazu genutzt, Gebietskenntnisse der Churfirsten-Südseite zu erweitern. Immer in der Hoffnung, das Gelernte möglichst wenig zu brauchen.

(taw)