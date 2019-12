Das Christkind sucht einen Nachfolger

Jeder Brief, auf dem eine Adresse zu finden ist, wird beantwortet. Das ist die Devise von Willi Würzer aus Wienacht AR. Der ehemalige Posthalter ist seit 35 Jahren das personifizierte Christkind. Bis zu 200 Briefe erhält Würzer jedes Jahr. Doch nicht nur aus der Schweiz, sondern auch viele aus dem Ausland.

Alleine in diesem Jahr waren es laut dem Christkind aus Wienacht bis jetzt gegen 40 aus dem Ausland. «Die Briefe kommen aus aller Welt, etwa aus Ländern im Osten wie Russland oder Ukraine, aber auch aus asiatischen Ländern wie Taiwan oder China», so der 80-Jährige. Er vermutet, dass seine Adresse im Internet zu finden ist. Wobei Adresse nicht ganz richtig ist. Es reicht, wenn auf dem Brief steht «An das Christkind, 9405 Wienacht» und ausreichend frankiert ist.

Wandel der Zeit

Die Verfasser sind meist Kinder. Aber auch Erwachsene wenden sich an das Christkind. Die Wünsche sind vielfältig. «Die Mehrheit der Kinder wünscht sich Materielles. In den letzten Jahren immer mehr elektronische Geräte wie Laptops oder Handys.» Früher seien noch Holzspielzeuge hoch im Kurs gewesen. Einige Kinder würden sich aber auch wünschen, dass Mami und Papi wieder weniger streiten. Andere aber auch Frieden auf der ganzen Welt, so der 80-Jährige.

Die Wünsche kann Würzer nicht erfüllen. Aber jeder Absender bekommt eine persönliche Antwort. Das Christkind schickt jedem eine Weihnachtsgeschichte zurück mit persönlicher Widmung und Unterschrift. «Ich will den Kindern so eine Freude machen», sagt er und strahlt dabei. Die Couverts und den Inhalt schmückt er weihnachtlich mit Aufklebern. Finanziert wird alles vom lokalen Verkehrsverein. Auch sonst hat Würzer Unterstützung. Etwa beim Schreiben der Geschichten oder von der Post, die alle Briefe zu ihm nach Hause bringt. Im Dorf wissen alle Bescheid, was der frühere Posthalter jetzt macht.

Seit 35 Jahren beantwortet Willi Würzer hunderte Briefe

Wunsch nach mehr Zeit

Obwohl der 80-Jährige immer noch grosse Freude hat an dem, was er macht, denkt er langsam aber sicher ans Aufhören, wie «SRF Regionaljournal Ostschweiz» berichtete. «Ich beantworte die Briefe jetzt seit 35 Jahren. Nun möchte ich mehr Zeit für mich haben.» Die Stunden Aufwand pro Jahr hat Würzer nicht gezählt.

Besondere Fähigkeiten dazu braucht es nicht: «Meine Nachfolge braucht vor allem etwas: Zeit.» Eigentlich war die Nachfolge schon gefunden. Doch es wollte nicht klappen. Die Frau merkte, dass der Aufwand für sie als Mutter von drei kleinen Kindern und anderen Verpflichtungen zu hoch war. Und so kam es, dass auch dieses wieder Würzer für strahlende Gesichter von Kindern aus aller Welt sorgt.

