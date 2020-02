Das ist kein Koi, sondern eine Forelle mit Pilzbefall

Bruno Städler aus Altstätten SG machte kürzlich einen Spaziergang. Auf einer Brücke blickte er nach unten in den Fluss. Sofort zückte er sein Handy. Er sah einen Fisch mit komischen weissen Flecken in der Rietaach. Zum «Rheintaler» sagt Städler: «Der Fisch war gut und gerne 80 Zentimeter lang. Ich dachte, es ist ein Koi oder ein Zuchtkarpfen.» Es komme ja immer wieder vor, dass Zierfische in Bäche oder Weiher ausgesetzt werden.

Bei genauerer Betrachtung des Fotos ist erkennbar, dass die Flecken nicht natürlich sind. Es wirkt, als lösen sie sich teilweise von den Schuppen des Fisches.

Vielerorts Erreger für Pilzbefall

Marcel Zottele, der zuständige Fischereiaufseher des Kantons St. Gallen, bestätigt gegenüber der Zeitung: «Anhand des Fotos handelt es sich hier um keinen Koi. Es dürfte sich um eine Seeforelle handeln.» Der Fisch sei von einem Pilz befallen und habe deswegen solche weisse Flecken. Die Erreger für Pilzbefall würden heutzutage fast in jedem Gewässer vorkommen. Es gebe deshalb auch im Rheintal immer wieder betroffene Fische.

Laut Zottele ist eine kerngesunde Forelle in der Regel aber resistent genug und erkrankt nicht an Pilzbefall. Dies obwohl die meisten Fische den Erreger in sich tragen. Ein Auslöser des Ausbruchs könne Stress sein. Für diese Forelle sei der Aufstieg vom Bodensee über den Binnenkanal in die Rietaach und der Laichakt ein Kraftakt gewesen, erklärt der Fischereiaufseher. Würden solch grosse Fische zudem keine Unterstände finden, unter denen sie sich verstecken könnten, trete der Fischbefall häufig auf.

Geringe Überlebenschance

Eine letzte Hoffnung ist für die betroffene Forelle Hochwasser. So könnte sie aus der Rietaach zurück in den Bodensee fliessen. Unter Umständen könnte sie sich laut Zottele dort erholen. «Und falls nicht, ist der verendete Fisch Nahrung für vielerlei Wasserinsekten, die wiederum die Lebensgrundlage für die nächste Fischgeneration sind.»

