«Mit dem neuen Format Inside FWZSSG wollen wir der St. Galler Bevölkerung die Gesichter hinter den roten Autos und den olivgrünen Uniformen zeigen», sagt Matthias Rutzer, Kommunikationsverantwortlicher von Feuerwehr und Zivilschutz St. Gallen. «Wir wollen die Personen vorstellen, die beim Zivilschutz, der Berufs- und Milizfeuerwehr arbeiten. Diverse Menschen, vom Handwerker bis zum Akademiker, sind bei uns tätig.» Inzwischen wurden bereits mehrere Videos veröffentlicht und es folgen noch weitere.

Einer der Mitarbeiter ist Ivan Stäheli. Er ist seit 20 Jahren bei der Berufsfeuerwehr. «Menschen in einer Notlage helfen zu können, treibt mich täglich an», so Stäheli. Es könne jederzeit losgehen. «Schon in den nächsten Sekunden könnte etwas passieren.»



Ein typischer Arbeitsalltag

Die Arbeitszeiten seien stets geplant, doch die Tätigkeiten würden sich täglich ändern. Beispielsweise musste er letzten Mittwoch um 6.45 Uhr antreten und den Dienst des Notarztfahrers übernehmen. «Bei einem Einsatz muss ich den Arzt schnellstmöglichst ans Ziel bringen und ihn vor Ort unterstützen», erklärt Stäheli. Falls sich kein Notfall ereignet, wäre er an diesem Tag für die Aufgabe des Betriebselektrikers zuständig. Dies beinhalte die Sicherung von elektrischen Geräten jeglicher Art in der Feuerwehrstation.

Das sind die Gesichter hinter den roten Autos

Auf dem Weg zum Einsatz überlege er jeweils, wie man Folgeschäden bei einem Unfall verhindern könne. Er mache sich vorgängig auch Gedanken über mögliche Schwierigkeiten wie Wetter oder Verkehr. «Die Zeit spielt gegen uns. Daher ist schnelles Handeln und gute Vorbereitung wichtig», so Stäheli. Man sei für Sachen zuständig, für die niemand sonst die Verantwortung trage. Daher sollte man stets auf alles vorbereitet sein.



Schlimme Einsätze prägen

Feuerwehrmann Stäheli hat schon schlimme Situationen miterlebt. «Nur weil ich den Beruf schon lange mache, geht nicht alles spurlos an mir vorbei», sagt er. Er habe schon zahlreiche Reanimationen ohne Erfolg abbrechen müssen. Als ganz schlimm empfinde er Suizidfälle, bei denen man den leblosen Körper erst viel später findet. Wenn man Einsätze nicht verarbeiten könne, stelle die Feuerwehr intern und extern professionelle Ansprechpersonen zur Verfügung. Bevor man nicht alles verarbeitet habe, dürfe man nicht an weiteren Einsätzen teilnehmen. «Mir persönlich hilft es, wenn ich meine Uniform ablege und mich frisch anziehe. So erinnert mich der Geruch nicht mehr an die Situation», sagt Stäheli.



Mit seiner Familie spreche der Feuerwehrmann nicht über das Geschehene. «Sie wissen bloss, dass ich im Einsatz war. Wenn ich doch etwas erzähle, versuche ich das Erlebte mit positiven Bildern zu schildern.» Er habe auch viele schöne Momente erlebt. «Ich habe Menschen aus einem brennenden Haus oder Autowrack unverletzt befreien können.» Auch sei er schon bei zwei Geburten dabei gewesen.



Das neue Format gibt ebenfalls einen Einblick in den Bereich des St. Galler Zivilschutzes.



