Stefan Müller, Präsident der Wildkirchlistiftung, gab Montagvormittag im Bahnhofbuffet Wasserauen AI die neuen Pächter des berühmten Gasthauses Aescher bekannt. Auserkoren wurde die Firma Pfefferbeere, die von Gallus Knechtle (34) und Geschäftspartnerin Melanie Gmünder (28) geführt wird. Die beiden unterschrieben bereits vergangene Woche den Pachtvertrag.



«Wir wollen die Werte des Aescher bewahren»

Respekt vor der Aufgabe

Bei der Firma Pfefferbeere handelt es sich um ein junges Team aus der Region, das bisher vor allem im Catering und Eventbereich tätig war. «Uns ist wichtig, dass wir die Werte dieses Hauses bewahren und trotzdem auch Neues wagen», so Knechtle. Er versichert, dass im Aescher auch weiterhin traditionelle Speisen auf der Karte zu finden sein werden. «Aber wir werden auch neue Gerichte anbieten», so der Ostschweizer.

Stefan Müller erklärt das Auswahlverfahren. (Video: sav)

Für Melanie Gmünder ist der Aescher eine Herzensangelegenheit: «Ich als Innerrhödlerin war schon als kleines Kind immer wieder da oben. Dieser Ort ist einfach wunderschön.» Freunde und Familie hätten sie ermutigt, sich um die Pacht zu bewerben, erzählt Gmünder. «Die Freude, dass sich die Waldkirchlistiftung dann für uns entschieden hat, ist einfach riesig.» Insgesamt waren 16 Bewerbungen eingegangen. Für die Pfefferbeere sprach laut Stefan Müller ein gutes Konzept und viel Respekt vor der Aufgabe.

Waren kommen via Seilbahn

Dass auf die neuen Pächter ein buchstäblich steiniger Weg wartet, damit hat sich Melanie Gmünder schon abgefunden. Die Waren werden weiterhin mit der Seilbahn angeliefert. Angeliefert wird das Essen aus einer zentralen Produktionsküche. Knechtle: «Für diese suchen wir einen Leiter und führen derzeit Gespräche mit erfahrenen Köchen.» Auch für das Aescher-Team werden Mitarbeiter gesucht. Gmünder: «Für Interessierte hat es auf der Webseite des Aescher ein entsprechendes Formular.»

Knechtle und Gmünder ist klar, dass intensive Zeiten bevorstehen. «Wir werden die erste Zeit sicherlich drei oder vier Tage die Woche oben im Restaurant sein und auch dort übernachten», so Gmünder. Doch sei es ihr wichtig, dass die Mitarbeiter den Kontakt ins Tal nicht verlieren und genug Zeit zur Erholung haben.

Im Appenzellerland begrüsst man die Wahl. Adrian Höhener, Wirt des Restaurants Bären in Hundwil, freut sich sehr über die neuen Pächter. Laut ihm ist sich Knechtle seiner Aufgabe bewusst und wird es auch schaffen, den Aescher zu führen. Auch Samuel Weishaupt, Präsident des Clanx-Festivals, sieht grosse Chancen in der neuen Pachtung. «Vor allem die Einführung neuer Gerichte finde ich interessant», so Weishaupt. Dass Pfefferbeere dem Aescher nicht gewachsen sei, stehe für ihn ausser Frage. Er kenne Knechtle schon seit rund 18 Jahren und könne nur Gutes von ihm sagen.

(juu/sav)