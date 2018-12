Das berühmteste Lokal der Schweiz hat neue Pächter

Im Bahnhofbuffet Wasserauen AI gab Landeshauptmann Stefan Müller am Montagvormittag den Namen der neuen Aescher-Pächter bekannt. Es ist die Firma Pfefferbeere unter der Leitung von Gallus Knechtle.

Knechtle ist in der Region für seine kulinarischen Experimente und Projekte bekannt, unter anderem seit acht Jahren beim Open-air Clanx in Appenzell.

Mitarbeiter gesucht

Die Firma wurde 2017 gegründet, sie beschäftigt sechs Festangestellte und arbeitet laut Knechtle mit rund 30 Freelancern. «Wir sind spezialisiert auf Events und setzen den Fokus auf kulinarische Erlebnisse», so der neue Aescher-Chef. Für das Aescher-Abenteuer würden noch weitere Mitarbeiter gesucht. «Für Interessierte hat es auf der Webseite des Aescher ein Formular», sagt Knechtles Geschäftspartnerin Melanie Gmünder. Man freue sich riesig auf das neue Abenteuer.

Laut Stefan Müller sind diverse bauliche Anpassungen geplant. Am äusseren Erscheinungsbild der Gaststube soll sich laut Müller aber nichts ändern. Die Anpassungen sollen demnach die Arbeit der neuen Pächter erleichtern.

Immer wieder Engpässe

Ende 2015 zierte das Gasthaus im Alpstein das Titelbild des «National Geographic». Danach wurde das Berggasthaus unterhalb der Ebenalp zum beliebten Touristenziel im Alpstein.

Seit einem Jahr kann nicht mehr im Gasthaus Aescher übernachtet werden, der Ansturm war zu gross geworden. Eine schon länger bekannte Konsequenz dieses Erfolges sei die Tatsache, dass die Infrastruktur des Gebäudes mit der wachsenden Gästezahl nicht mehr Schritt halten könne, hatten die ehemaligen Pächter ihre Kündigung begründet.

Erlebnis soll erhalten bleiben

Die Meldung mitten in der Hochsaison am Alpstein schlug hohe Wellen. Sowohl beim Platzbedarf wie auch bei der Wasser- und Stromversorgung hätten sich immer wieder Engpässe ergeben. Auch die sanitären Anlagen entsprächen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Gewisse Anpassungen waren schon in Planung.

Die Bauprojekte hätten aber keinen Zusammenhang mit der Kündigung der bisherigen Pächter, sagte Stefan Müller. Die Planungsphase dauere schon drei Jahre. Das äussere Erscheinungsbild verändere sich nicht. «Wir wollen weiterhin ein Berggasthaus betreiben», so Müller. «Das Erlebnis Aescher bleibt erhalten.»

(20 Minuten/sda)