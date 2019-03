So werden Verbrecher im Internet gejagt

Die St. Galler Kantonspolizei geht weiterhin verstärkt gegen Cyberkriminalität vor. Die Kernaufgabe der nun acht Monate aktiven Cyber-Unit besteht darin, Kriminelle im Internet aufzuspüren. «Die Täterschaft interessieren Kantons- und Landesgrenzen nicht», sagt Martin Reut, Leiter IT Forensik & Cybercrime, am Montag bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik im Kanton St. Gallen. Er betont damit einen

der Schwerpunkte der Aufgaben von Cyber-Unit, nämlich die internationalen, grenzüberschreitenden Ermittlungen.

Kriminalstatistik 2018



St. Gallen



Im vergangenen Jahr haben die Vermögensdelikte im Kanton St. Gallen um 6 Prozent zugenommen. Insbesondere die Betrugsfälle sind um 42 Prozent angestiegen. «Die Zunahme ( 55 Prozent) der Sexualdelikte von 322 auf 500 Fälle sei auf die vermehrten Ermittlungen im Internet zurückzuführen», so Kühne. Dabei sei ein gravierender Fall von sexuellen Handlungen mit Kindern ans Licht gekommen.



Die Gesamtkriminalität nahm 2018 - nach mehreren Jahren des Rückgangs - um 8 Prozent auf 26'526 Straftaten zu. Die Zahl der Straftaten liegt aber immer noch tiefer als 2013. Die schweren Gewaltdelikte haben im letzten Jahr um 22 Prozent abgenommen, von 88 auf 69 Straftaten. Die Aufklärungsquote stieg von 58 auf 62 Prozent. Sämtliche 12 Tötungsdelikte (-33 Prozent) konnten aufgeklärt werden.



Thurgau



Die Gesamtkriminalität hat im vergangenen Jahr im Kanton Thurgau erstmals seit 2013 wieder leicht zugenommen, liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau von 2013.

9770 Straftaten registrierte die Polizei 2018, das sind 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Leicht zugenommen haben unter anderem die Einbrüche. Knapp die Hälfte aller Delikte wurden aufgeklärt.



Im Vergleich zu 2013 sei die Kriminalität deutlich tiefer, obwohl die Thurgauer Bevölkerung um 7 Prozent gewachsen sei, erklärte Zingg. Die Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohner nahm leicht zu auf 35,7. Damit liege der Thurgau aber unter dem landesweiten Schnitt von 51 Delikten pro 1000 Personen.



sda

Die Tätigkeiten des Kompetenzzentrums Cybercrime wurden konkret an einem fiktiven Beispiel vorgeführt. Das mögliche Szenario stellt eine Bombendrohung in der Innenstadt von St.Gallen dar. Die Drohung wurde der Polizei per E-Mail zugesandt. Der Verfasser kündet zudem an, die Nachricht auch an die Medien zu verschicken. Um weitere Instruktionen zu geben, verlangt er eine Kontaktaufnahme seitens der Polizei. In der Stadt werden inzwischen sämtliche polizeilichen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung aufgefahren.

Wie ernst ist eine Bombendrohung per Mail?

Zur selben Zeit wird durch die Hilfe der Cyber-Unit versucht, drei wichtige Grundsatzfragen zu klären:

«Wie ernst ist die Lage?» Diese Frage soll vorerst durch eine gründliche Analyse des E-Mails geklärt werden. Beispielsweise wird versucht herauszufinden, wo sich der Standort des Mailservers befindet und ob die Täterschaft überhaupt in der Schweiz agiert.

«Gibt es gleichgelagerte Fälle?» Durch eine Anfrage über das Nedik (Netzwerk Ermittlungsunterstützung Digitale Kriminalitätsbekämpfung), wird ermittelt, ob andere Standorte das gleiche Mail erhalten haben.

«Sind Motivation und Forderung des Täters bekannt?» Diese Frage wird mittels einer Kontaktaufnahme durch die Cyber-Unit geklärt. Je nach Ergebnis kann nach diesen Fragen Entwarnung gegeben werden.

Kriminalität im Internet nimmt zu

Die Schwierigkeit für die Cyber-Unit bestehe momentan darin, genügend Fachpersonal zu finden. Neben langjährigen Ermittlern aus den eigenen Reihen, die das nötige IT-Fachwissen besitzen, wurden auch externe Spezialisten aus der Privatwirtschaft ins Boot geholt. Bis 2020 sollen acht zusätzliche Stellen geschaffen werden. Zudem werden sämtliche 400 Uniformierte der St. Gallen Kantonspolizei in der Verfolgung digitaler Spuren geschult. Es gehe darum, sich die spezifischen Kenntnisse anzueignen und Erfahrungen zu sammeln.

Trotzdem muss das Team noch weiter ausgebaut werden, denn die Kriminalität im Internet nimmt seit drei Jahren stetig zu: «Fast jedes Delikt hat einen Bezug zu Cybercrime», meint Reut. Bisher konnte die Cyber-Unit mangels der fehlenden Ressourcen noch keine komplett selbstständige Fallführung vornehmen. So dienten sie bislang mehr als eine Art Puzzelteil in diversen Fällen und unterstützen die Ermittlungen mit ihrem Fachwissen. Das Ziel ist es, in einem Jahr selbstständige Fallführungen umzusetzen.

(mwa/sda)