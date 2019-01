Drogendealer werben auf Instagram für ihre Ware

Schon der Name des Instagram-Profils macht klar, worum es geht: «kokain_sg», lautet er und versprochen wird Ware in «Top Qualität» für den Raum St. Gallen. Der Preis: 100 Franken pro Gramm; fünf Gramm gibts für 450, zehn für 900 Franken.

Und auch seine Arbeitszeiten gibt der Dealer an: wochentags von 18 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 12 Uhr mittags bis 4 Uhr früh. Kontaktieren konnte man den Unbekannten via Privatnachricht, wie FM1 Today berichtet.

Europas Nummer vier

St. Gallen gilt als europäische Kokain-Hochburg. Gemäss einer Studie des Europäischen Drogen-Monitor-Zenters (EMCDDA), welche die Rückstände im Abwasser untersuchte, wird pro Einwohner nur gerade in Barcelona, Zürich und Antwerpen mehr vom weissen Pulver konsumiert als in der Ostschweizer Metropole.

Bei der Polizei zeigt man sich wenig überrascht: «Jemand, der etwas Schlechtes machen will, nutzt sämtliche Möglichkeiten, die sich ihm heute bieten. Waren es früher drei oder vier Kommunikationsmöglichkeiten, sind es heute wahrscheinlich tausende», sagt Gian Andrea Rezzoli, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Cyber-Unit im Aufbau

Die polizeilichen Ermittlungen gestalten sich in solchen Fällen oft aufwändig, wie Rezzoli gegenüber 20 Minuten bestätigt. «Bei Vorkommnissen auf Plattformen wie Instagram oder Facebook müssen wir an die jeweilige Firma in den USA gelangen, um an die nötigen Informationen zu kommen.» Dies erfordere spezielle Kenntnisse, weshalb die Kantonspolizei daran sei, eine Cyber-Unit aufzubauen. Rezzoli: «Diese Spezialisten bilden sich regelmässig weiter und setzen sich mit neuen Technologien auseinander, damit man Ermittlungen erfolgreich durchführen kann.»

Als weitere Option nennt Rezzoli den Einsatz eines verdeckten Ermittlers, der im vorliegenden Fall via Instagram Kokain bestellt hätte. «Für einen solchen Einsatz müssen wir uns vorgängig an die Staatsanwaltschaft wenden», so Rezzoli. «Je nach Fall braucht es zudem einen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts.»

Soweit kam es im Fall von «kokain_sg» nicht: Kurz nachdem FM1Today den Dealer kontaktiert hatte, war das Profil von Instagram verschwunden.

(20 Minuten)