Der Bau dieser Modellbahn dauerte 22'000 Stunden

Wenn man das Brockenhaus in Rorschach betritt und ein wenig durch den Laden schlendert, fällt schnell eine merkwürdige Tafel auf: «Modelleisenbahn» steht darauf und ein Pfeil zeigt die Richtung an. Wenn man den Wegweisern über zwei Stockwerke und an allerlei Möbeln vorbei folgt, gelangt man zu einem abgeschiedenen Schaufenster.

Ein Kindertraum geht in Erfüllung

Dahinter steht eine riesige Modelleisenbahn mit über 650 Metern Schienen, auf denen 41 Züge ihre Runden ziehen. Was wie ein Kindertraum klingt, hat Jakob Grubenmann (63) in 21 Jahren Handarbeit Wirklichkeit werden lassen.

«Ich mochte Modellbahnen als Kind schon, und als ich dann selbst Kinder bekam, hat es mich noch mal gepackt und nicht mehr losgelassen», erzählt Grubenmann. Früher hätten seine Kinder gern mitgeholfen, jetzt seien sie zu alt und hätten andere Interessen. «Das ist auch gut so», meint Grubenmann.

Über 22'000 Stunden hat er in sein Hobby investiert. Er verbringt jede freie Minute im Brockenhaus. «Andere gehen in die Ferien, ich komme hierher und arbeite an der Modelleisenbahn», sagt Grubenmann stolz.

«Ich bin der Einzige, der diese Bahn versteht»

Die ganze Steuerung ist analog: sogenannte Relais schalten verschiedene Stromkreise und kümmern sich beispielsweise um die Fahrten der Züge und die Beleuchtung. Das Licht wechselt und simuliert Tag und Nacht in der Modelleisenbahn, auf dem Jahrmarkt tummeln sich auf einem Quadratmeter 1425 Menschen und zwischen den 6583 von Hand gesetzten Bäumen finden sich verschiedene Tiere. «Zu Weihnachten hat es extra beleuchtete Christbäume», schwärmt Grubenmann. Über acht Kilometer Kabel hat er in der Anlage verbaut.

Wie viel Geld er in die Anlage investiert hat, will er jedoch nicht verraten: «Es geht mir nicht ums Geld. Was ich hier habe, kann man nicht kaufen. Das ist mein Lebenswerk», so Grubenmann lachend. «Ohne mich würde hier gar nichts mehr gehen. Ich bin der einzige Mensch, der wirklich versteht, wie diese Modellbahn funktioniert.»

Alles ist in akribischer Handarbeit zusammengestellt. So wie es Jakob Grubenmann gefällt. Seit Baubeginn Mitte 1997 kommt er zwei- bis dreimal wöchentlich von Herisau nach Rorschach, um die Anlage instand zu halten. «Wenn jemand zwei Franken einwirft, muss alles laufen», scherzt Grubenmann. Er hat sogar ein Bett in der Werkstatt, falls er den Zug nicht mehr erwischt.