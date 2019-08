Ein Ring auf der Suche nach seinem Herrn

«Ich arbeite im Hotel Oberwaid in St. Gallen, wo ich den Ring gefunden habe», erzählt Leser-Reporterin Livia Kuster. Der genaue Fundort ist die Herrengarderobe im Spa-Bereich. Mit ihren Arbeitskollegen zusammen habe sie alle Mitglieder des Hotels und alle Gäste, die am Tag des Fundes einquartiert waren, kontaktiert. «Leider war keiner von ihnen der Besitzer. Darum habe ich gehofft, auf diesem Weg mehr Glück zu haben», so die 20-Jährige weiter. «Mir ist wichtig, dass der Besitzer den Ring zurück bekommt.»

Umfrage Haben Sie schon Objekte von persönlichem Wert verloren? Ja, aber erst ein Mal.

Ja, andauernd.

Nein, noch nie.

Materialismus wird überbewertet.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Im Ring ist der Name Carmen und das Datum 25.08.2007 eingraviert. Wie es der Zufall will, ist das eingravierte Datum auf den Tag genau zwölf Jahre vom Fund-Datum entfernt. «Ich bin frisch verlobt. Wenn ich mir vorstelle, ich würde den Ring verlieren, hätte ich eine Krise», sagt Kuster.

Der Ring befindet sich laut Kuster noch im Hotel Oberwaid. Falls der Ring Ihnen gehört, melden sie sich telefonisch bei der Rezeption (071 282 00 00).

(maw)