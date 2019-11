Unverletzt blieb nur der Unfallverursacher

Ein 18-jähriger Autolenker war am Samstag gegen 19.30 Uhr auf der Dettighoferstrasse in Richtung Dettighofen unterwegs. Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er nach einer Linkskurve ausgangs Dorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Das Auto prallte in der Folge in einen grossen Stein am rechten Fahrbahnrand und blieb schliesslich auf dem Feld stehen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Während der Lenker des Autos unverletzt blieb, musste der 17-jährige Mitfahrer mit eher schwereren Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



(taw)