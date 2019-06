Deutsche Protzfahrer gefährden mehrere Lenker

«Die Fahrer sind einfach nicht ganz sauber! So gefährliche Manöver, vorher fast ein Töff abgeschossen», ärgert sich eine Autofahrerin. Sie und ihr Mann D. S.* unternahmen am Wochenende einen Ausflug nach Italien. Doch die idyllische Ferienstimmung fand ein jähes Ende. «Auf dem Rückweg nach St. Moritz haben uns dann in den Bergstrassen mehrere Sportwagen halsbrecherisch überholt», berichtet S.

Wann wird aus einer Tempoüberschreitung ein Raserdelikt?



Gemäss dem Rasergesetz, das seit 2013 in Kraft ist, hat eine «vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln, bei dem das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern» besteht, eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren zur Folge. Dieser Tatbestand ist automatisch erfüllt, wenn die Höchstgeschwindigkeit um folgende Werte überschritten wird:



-ab 40 km/h, wo das Tempolimit höchstens 30 km/h beträgt

-ab 50 km/h, wo das Tempolimit höchstens 50 km/h beträgt

-ab 60 km/h, wo das Tempolimit höchstens 80 km/h beträgt

-ab 80 km/h, wo das Tempolimit mehr als 80 km/h beträgt.



Als Minimalsanktionen bei Raserdelikten gilt ein Jahr Gefängnis bedingt und zwei Jahre Ausweisentzug.

Während seine Frau am Steuer sass und sich über die gefährlichen Manöver aufregte, nahm S. die Szenen mit seinem Handy auf und versuchte, seine Frau zu beruhigen. «Es waren ausnahmslos Deutsche, die die anderen Autofahrer genötigt und gefährdet haben», berichtet S. Über mehrere Minuten hinweg soll die Gruppe, bestehend aus sieben Porsche- und einem Ferrari-Fahrer, zu waghalsigen Überholmanövern angesetzt und Vollbremsungen und Beschleunigungen hingelegt haben.

Ausländer reizen Schweizer Bergstrecken aus

Dass nicht nur die Schweizer zum Rasen nach Deutschland gehen, sondern umgekehrt auch Ausländer in die Schweiz kommen, um die Bergstrecken auszureizen, ist kein Einzelfall. Erst am Wochenende wurde die Kantonspolizei Graubünden im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Zernez auf eine Gruppe Sportwagenfahrer aufmerksam. Ein 58-jähriger englischer Autolenker hatte statt der erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von 154 km/h drauf.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graubünden wurde das Sportauto vorübergehend sichergestellt. Dem Lenker wurde der ausländische Führerausweis an Ort und Stelle aberkannt und er musste ein Kaution von 6000 Franken bezahlen.

Spontane Kontrollen

Die Kantonspolizei Graubünden nimmt dazu wie folgt Stellung: «Aus diesem Grund werden auf dem gesamten Strassennetz des Kantons Graubünden durch uns spontane und nicht voraussehbare Kontrollen gemacht sowie prädestinierte Streckenabschnitte speziell überwacht», sagt Mediensprecher Markus Walser.

Zum konkreten Fall konnte sich die Kantonspolizei Graubünden am Montag nicht äussern.

*Name der Redaktion bekannt