Die Frau, die Glück verschenkt

Jeden Sonntag versteckt Kartika Versteden einen ihrer selbstgemachten Glückssteinen im Glarnerland. Ein Bild des Verstecks postet sie in einer regionalen Facebook-Gruppe. So können ihre Glückssteine gefunden werden. In dieser Gruppe gibt es rege Diskussionen und enttäuschte Kommentare, wenn der Finder das Foto des gefundenen Steins zeigt. Diesen Sonntag verschenkte Versteden bereits ihren dritten Glücksstein. Jeden Stein versehrt sie mit: «Viel Glück für dich. Kart».

Umfrage Würden Sie sich auch auf die Suche nach einem Glücksstein begeben? Sicher, ich finde das eine tolle Idee!

Ja, so hätte ich einen guten Grund in die Natur zu gehen.

Nein, ich habe sonst schon genug Glück im Leben.

Nein, ich bin zu faul.

Krebs als Diagnose

Hintergrund für die Aktion ist die persönliche Vergangenheit der 48-Jährigen. Vor drei Jahren zog die gebürtige Holländerin mit ihrer Familie in die Schweiz. Ihr Glück sollte jedoch nicht lange währen. Bereits am ersten Tag in der Schweiz bekam sie einen Anruf, der ihr Leben verändern sollte: Sie hat Kopf-Hals-Krebs. «Mir wurde mitgeteilt, dass ich einen Tumor hinter der Zunge habe und bereits Metastasen im Lymphknotensystem am Hals», erzählt Versteden.

Sie musste dreimal operiert werden und liess 35 Bestrahlungen über sich ergehen. Durch die Bestrahlung gingen ihre Speicheldrüsen und Mandeln kaputt, zudem verlor sie ihren Geschmackssinn. Sie kann verschiedene Dinge nicht mehr essen und trinken, vor allem aber fehlt es ihr durch die Behandlungen schnell an Energie. Heute gilt sie trotz allem als geheilt.

Malen als Therapie

Zu ihrem neuen Hobby inspiriert wurde sie in der Physiotherapie. «Meine Ärztin meinte, ich solle mich irgendwie kreativ beschäftigen», meint die 48-Jährige. Effektiv begonnen hat sie dann, als ihre «Krebsfreundchen», wie sie ihre Leidensgenossen aus Holland nennt, zu Besuch waren. Diese Bekannten aus der alten Heimat besuchen Versteden regelmässig. «Wir haben Steine in der Linth gesammelt und so kam ich dann darauf, diese zu bemalen», so die Glücksbringerin zur Lancierung der Aktion.

Die liebevoll verzierten Steine verschenkt sie mit der Hoffnung, dass es anderen Leuten Glück bringt. Für die Fertigstellung eines Steins braucht sie ungefähr zwei Tage. Das Malen sei für sie eine Art Therapie. Dieses Glück möchte sie nun an andere Leute weitergeben. Mit dabei ist stets auch ihr Mann, der sie auf dem Weg zu ihrem persönlichen Glück begleitet.

Unerwartete Reaktionen

«Ich hätte nie erwartet, dass die Glückssteine so gut ankommen und wir das mehr als einmal machen», erzählt sie erfreut. «Es ist schön, wenn Leute es schätzen.» Die Reaktionen auf Facebook nach dem ersten Stein seien massiv und sehr positiv gewesen. Das motiviere sie, damit weiterzumachen. Geplant sei es, solange Steine zu verschenken, wie das öffentliche Interesse vorhanden sei.

Am Sonntag suchten sich Versteden und ihr Mann das Berggasthaus Schwammhöhe in Glarus als Versteck aus. Der Glücksstein wurde bereits nach zwei Stunden gefunden. Als die Finderin den Post auf Facebook gesehen habe, habe sie sofort gewusst, wo sie hingehen müsse. Also habe sie ihren Mann am Arm gepackt und sei gegangen. Die glückliche Finderin sagt: «Ich finde das eine ganz tolle Idee. Es ist ein wunderschöner Stein und ich habe wahnsinnig Freude daran.»

(del)