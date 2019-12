Reiche Bescherung für die Tiere im Walter Zoo

Tierische Weihnachten gibt es im Walter Zoo in Gossau SG: Über drei Tage werden die Bewohner des Zoos beschenkt. «Auch für uns Tierpfleger ist es jedes Jahr wieder ein Highlight», erzählt Zoodirektorin und -tierärztin Karin Federer. «Es ist etwas Spezielles und immer schön anzuschauen.» Eine halbe Stunde vor der Tierbescherung dürfen Kinder in der Zooschule beim Einpacken der Geschenke helfen.

«Häufig öffnen die Tiere die Geschenke aus Spieltrieb oder Neugier. Natürlich auch aus Erfahrung, da sie wissen, dass in den letzten Jahren dort etwas drin war», erklärt Federer. In den Geschenken befindet sich in der Regel Futter oder etwas, um die Tiere zu beschäftigen, zum Beispiel süsse Früchte wie Datteln oder etwa Hundespielzeug.

Die Tiere packen Geschenke aus, in denen in der Regel Futter oder Spielzeug ist. (Video: Walter Zoo)

«Das Speziellste ist vermutlich die Bescherung bei den Schimpansen. Wir haben eine grössere Schimpansengruppe, für die wir 150 Geschenke vorbereitet haben», so Federer. «In der Gruppe würden einige wenige Geschenke nicht reichen, da dies zu Streitereien führen würde.»

