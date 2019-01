Wer weiss, was in diesem Tresor steckt?

Ein Spaziergänger meldete am Dienstagmorgen um 11 Uhr, dass auf der Höhe der Propstei ein Tresor im Hochrhein liege. Er sah ihn dort einige Meter vom Ufer weg in knapp einem Meter Wassertiefe, wie die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer Facebook-Seite schreibt.

Zwei Polizeitaucher stiegen daraufhin ins rund vier Grad kalte Wasser und brachten das 35 x 52 x 35,5 Zentimeter grosse Teil ans Ufer. Das Fazit der Polizei: «Entweder fehlte es den Dieben an Talent oder an Fleiss oder an beidem.» Denn der Tresor sei zwar beschädigt gewesen, aber unbezwungen.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt momentan ab, ob er einem Delikt zugeordnet werden kann.

Wer Angaben zur Herkunft des Tresors machen kann oder in letzter Zeit im Bereich des Fundortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Steckborn unter der Nummer 058 345 26 00 melden.





(taw)