Diebesbande schlägt an der Fasnacht zu

«Die Diebe haben ihr das Handy und das Portmonnaie direkt aus der Handtasche gestohlen», erzählt Leser-Reporter A.B.* Gemeinsam mit seiner Freundin besuchte er in der Nacht auf Sonntag die Churer Fasnacht. Gegen 1 Uhr nachts fiel den beiden im Lokal Werkstatt allerdings auf, dass sie bestohlen worden waren. «Ich bin sicher, dass es dort passiert ist. Auch der Türsteher wusste bereits, dass dort mehrere Wertgegenstände verschwunden waren», so der 31-Jährige.

Zuerst habe das Pärchen versucht, das Iphone zu orten. «Doch das Signal bewegte sich zu schnell und wir kamen nicht hinterher», erzählt B. Deshalb machten sich die beiden auf den Weg zum Polizeiposten.

Als sie dort eintrafen, war das Handy der 27-Jährigen bereits sichergestellt worden. Vor Ort sei den beiden dann mitgeteilt worden, dass eine Bande von nordafrikanischen Asylbewerbern an der Fasnacht aktiv war und mehrere Taschendiebstähle verübt habe. «Mindestens zehn Handys wurden schon gefunden, doch die Zahl der Diebstähle dürfte weit höher liegen», sagt B.

Zwei Verhaftungen

Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten die Diebstähle. Laut Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden, konnten ein 26-jähriger Algerier und ein 41-jähriger Marokkaner wegen Taschendiebstahls verhaftet werden. Bei den beiden Tatverdächtigen habe man auch Deliktgut finden können, so Senti. Ob die Männer einer organisierten Bande angehören, will die Polizei am Montag weder bestätigen noch dementieren. Senti: «Unsere Ermittlungen laufen noch.»

Die 27-Jährige hatte allerdings Glück im Unglück. Kurz nachdem sie ihr Handy auf dem Polizeiposten mitnehmen durfte, kam am Nachmittag der Anruf eines ehrlichen Finders: «Jemand hat ihr Portemonnaie gefunden. Zwar ohne Bargeld, aber immerhin mit allen Bankkarten und Ausweisen», erzählt ihr Freund.

