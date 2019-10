Die Diebestour bezahlte er fast mit seinem Leben

Tony Flury von der gleichnamigen Kleintierklinik in Sitterdorf TG findet auf Facebook deutliche Worte: «Keine Pouletknochen für Hunde und Katzen.» Der Tierarzt musste letzte Woche einen Hund operieren, der zuvor einen Pouletknochen verspeiste. Die Knochen könnten zu scharfen Splittern werden, wenn die Hunde sie zerkauen, erklärt der Tierarzt. Und so können die Splitter den Darm verletzen und der Hund hat grosse Schmerzen.

Deswegen ist für ihn klar: «Wenn Hundebesitzer ihren Tieren Knochen geben wollen, dann am besten künstlich hergestellte.»

Fast gestorben

Sein Patient habe den Pouletknochen nicht von seinen Besitzern bekommen, sondern sich selbst genommen. «Er hat seine Diebestour fast mit dem Leben bezahlt», meint Flury. Nun sei der Hund aber wieder wohlauf.

Es empfiehlt sich folglich Pouletknochen zuhause gut einzupacken und so zu entsorgen, dass keine Tiere die Knochen erreichen können. Sonst drohen den Tieren womöglich das gleiche Schicksal wie dem Hund.

Auch andere Esswaren sind eine Gefahr

Nicht nur Pouletknochen können bei Hunden Schlimmes anrichten, sondern auch Nahrungsmittel, die in vielen Haushalten weit verbreitet sind. Flury nennt beispielsweise Schokolade oder Kaugummi. Besonders schwarze Schokolade sollten Hunde nicht zu viel essen. Laut dem Tierarzt ist ein kleines Stück kein Problem, so gewöhne sich der Hund aber an die Schokolade und das sei schlecht. «Er könnte Gefallen am Geschmack finden und herumliegende Schokolade essen», so Flury. Ab einer halben Tafel kann es tödlich enden, da die Hunde länger brauchen für die Verdauung und toxische Stoffe entwickeln. Bei Kaugummis sind die künstlichen Süssstoffe das Problem. Diese führen bei Hunden zu einer Stoffwechselstörung und dies wiederum kann zu einem Leberversagen führen.

Zwei Monate vor Weihnachten warnt Flury auch vor den traditionellen Weihnachtssternen. Diese Pflanzen sind besonders für Katzen eine Gefahr. Der Tierarzt sagt: «Es kommt immer mal wieder vor, dass Katzen Weihnachtssterne anknabbern. Das kann zu einer Vergiftung führen und tödlich enden.»

