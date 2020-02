Lenker kassiert Busse wegen Abfall im Auto

Am Mittwoch kurz vor 10 Uhr hielt eine Patrouille an der Martinsbruggstrasse in St. Gallen einen 38-jährigen Autofahrer an. Auf dem Beifahrersitz türmte sich der Abfall. Durch den Müll war die Sicht des Lenkers stark eingeschränkt. Die Ladung versperrte auf der Beifahrerseite die Sicht beinahe vollständig, schreibt die Stadtpolizei.

«Es kommt immer mal wieder vor, dass wir Autofahrer mit eingeschränkter Sicht stoppen müssen. Häufig ist es wegen Abfall oder Möbeln im Auto», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen.

Der 38-jährige Mann wurde angezeigt. Er muss eine Busse bezahlen und ihm droht der Fahrausweisentzug.

