Diese Abkürzung hatte der Fahrer so nicht im Sinn

Ein 23-Jähriger fuhr am Samstag um 19.37 Uhr mit seinem Auto vom San Bernardinopass kommend in Richtung Süden. Gemäss der Kantonspolizei Graubünden kam er etwa 500 Meter oberhalb des dortigen Campingplatzes mit seinem Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve rechts von der Strasse ab. Dabei durchbrach er den Bündnerzaun und stürzte in der Folge mit seinem Fahrzeug etwa fünf Meter auf die darunterliegende Strasse. Das Auto blieb schliesslich auf der Seite liegen.

Der Lenker erlitt lediglich Kratzer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache wird momentan durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

(del)