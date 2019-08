Diese Aufnahme beweist, wer gelogen hat

Ein Verkehrsunfall. Der Unfallhergang ist unklar. Es steht Aussage gegen Aussage. Doch wer sagt die Wahrheit? Wie die Kantonspolizei Graubünden kürzlich auf Facebook postete, fanden sie dies anhand dieser Aufnahme heraus.

Es handelte sich nämlich um einen Verkehrsunfall beim Abbiegen. Der Abbiegende gab an, er habe geblinkt – der andere sagte, der Abbiegende sei gefahren, ohne zu blinken. Die Auswertung der in die Brüche gegangenen Blinkerbirne (Mikroskopbild) brachte schliesslich die Wahrheit ans Licht. Auf der Glühwendel sind Glasanschmelzungen – wirken auf dem Bild wie Wassertropfen – sichtbar. Also war die Birne heiss, als sie kaputtgegangen ist.

Wer sagte nun die Wahrheit? Derjenige, der abgebogen ist.

