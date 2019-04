Wer hier wohnt, ist fast nie erreichbar

Die rund 50 Einwohner des Weilers Rotzenwil, der zur Gemeinde Muolen SG gehört, sind frustriert. Der Grund dafür ist der schwache Handy-, Telefon- und Internetempfang. «Schon seit Jahren haben wir massive Probleme. Wir haben teilweise Unterbrüche von Stunden oder Wochen», sagt Bewohner Leo Künzle gegenüber TVO.

Umfrage Wie lange kommen sie ohne Handy-, Internet- und Telefonempfang aus? Ewigs. Das macht mir gar nichts aus.

Einen Tag lang würde vielleicht noch knapp gehen.

Wenn ich mehrere Stunden keine Verbindung habe, werde ich bereits ziemlich nervös.

Künzle ist mit seinem Ärger nicht alleine: «Wir müssen eigentlich immer froh sein, wenn die Verbindung mal funktioniert. Das ist schon sehr mühsam», sagt Bewohnerin Marianne Rüfenacht. Christoph Zürcher, ebenfalls Rotzenwiler, versucht das Problem selbst zu lösen: «Ich werde wieder den Router auswechseln. Das ist schon das dritte Mal in zwei Jahren. Ich vermute aber eigentlich, dass es an dem Kupferdraht liegt, der vom Glasfaserkabel bis hierhin führt.» Was genau das Problem ist, scheint also selbst Bewohnern unklar zu sein.

Keine Rückvergütung bei Verbindungs-Ausfall

Die Rotzenwiler beschäftigt aber auch, dass sie trotz der unzuverlässigen Verbindung, die Swisscom-Rechnungen vollumfänglich bezahlen müssen. «Wir haben nie eine Rückvergütung bekommen, wenn wir zum Beispiel einfach eine Woche keinen Anschluss hatten», beklagt sich Künzle.

Laut TVO ist das Problem auch dem Muoler Gemeindepräsident Bernhard Keller bekannt. Der mache Druck bei der Swisscom. Seiner Meinung nach sind die provisorischen Hilfsmassnahmen der Swisscom, wie etwa Drähte, die um einen Baum gewickelt sind, keine Lösung. Ihm sei aber versprochen worden, dass das Problem bis Ende April behoben sei. «Die Leute zahlen jeden Monat ihre Abo-Gebühren und haben deshalb das Recht auf eine entsprechende Verbindung», sagt Keller.

Ähnliche Probleme in Mörschwil SG

In einem schriftlichen Statement entschuldigt sich Swisscom-Mediensprecherin Esther Hüsler dafür, dass es wiederholt zu Problemen gekommen sei. «Unsere Spezialisten tun ihr Bestes, um Störungen jeweils aus dem Weg zu räumen», heisst es weiter. Ob jemand Anspruch auf Entschädigung hat, müsse der Kundendienst individuell mit den betroffenen Personen klären.

Nicht nur in Rotzenwil gibt es Funklöcher. Ähnliche Probleme hat die Gemeinde Mörschwil SG. Vor allem Pendler, die von St. Gallen ins Rheintal fahren, bemerken die schlechte Internetverbindung auf Höhe Mörschwil. Hier hätten zusätzliche Antennen Abhilfe schaffen sollen. Diese wurden jedoch durch Einsprachen verhindert.

(mwa)