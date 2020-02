Vettel macht Ostschweizer Modelabel weltbekannt

Edith Fehr und ihr Sohn Andreas Fehr gründeten gemeinsam das Kleinunternehmen Neumühle Switzerland, das nach dem Uzner Tal Neumühle benannt ist. Das Sortiment besteht aus nachhaltiger Mode in Form von Mützen, Schals, Rucksäcken und Bademode.

Das scheint auch bei Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel gut anzukommen. Der 32-Jährige trug im Januar am Ski-Weltcup-Wochenende in Kitzbühel (A) eine Mütze des Unternehmens. Das Logo war dabei gut sichtbar. Wie die «Linth-Zeitung» am Mittwoch schreibt, gingen die Bilder via Twitter viral. Der Ex-Weltmeister wurde sogar mit zwei Produkten aus unterschiedlichen Kollektionen des Unternehmens abgelichtet.

Anwesen trägt gleichen Namen

Wie der Rennfahrer auf ihre Mode gestossen sei, ist der Familie Fehr unklar. «Wir vermuten, dass Sebastian

Vettel zwei unserer Mützenmodelle trägt, weil sein Anwesen im Thurgau ebenfalls Neumühle heisst», wird Andreas Fehr zitiert.

Seit 2009 wohnt Vettel in der ehemaligen Mühle von Ellighausen im Thurgau. Diese ist auch als Neumühle von Ellighausen bekannt.

Die Fehrs seien auf Twitter auf ihren prominenten Unterstützer hingewiesen worden. Der Werbeeffekt sei für das Uzner Unternehmen enorm gross: «Wenn ein Unternehmen einen solchen Werbeauftritt bezahlen müsste, könnte das schnell einen Betrag im siebenstelligen Bereich kosten», so Starwerber Frank Bodin.



