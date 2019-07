«Ich hatte gerade Gänsehaut», schreibt eine Userin auf englisch unter ein Facebook-Video, das gerade viral geht. Im 40 Sekunden langen Clip sieht man die Bombuebe aus Appenzell Innerrhoden. Die sieben Männer jodeln im traditionellen Sennenhemd, während sie mit einer Seilbahn von Wasserauen AI auf die Ebenalp fahren. Unterdessen hat der Facebook-Beitrag mehrere hunderttausend Aufrufe. Mit solchen Rückmeldungen hat keiner der Beteiligten gerechnet. Sowohl von der Musik, wie auch von der Natur sind die Leute begeistert: «Ich wünschte, es wäre länger», «An so einem Ort muss man einfach glücklich sein» oder «Die Stimmen und die Natur zusammen sind so erfrischend», sind Kommentare unter dem Beitrag.

Entstanden ist das Video spontan: «Ich habe das Video einfach aus Spass gemacht und später auf Facebook geladen», sagt Sylvia Michel, Fotografin aus Winterthur. Für ein Fotoshooting war sie Ende Juni, als das Video aufgenommen wurde, zusammen mit den Bombuebe auf der Ebenalp-Bahn, wie FM1Today schreibt.

Keine Musikkarriere

Einer der Jodler ist Philipp Fässler. Gegenüber dem Online-Portal erzählt er: «Wir sind Kollegen aus der Schulzeit und keine Musiker.» Bei monatlichen Treffen der sieben Freunde sei einfach immer viel gelacht und aus «Plausch» gesungen worden. Den ersten Auftritt hatte die Gruppe dann vor rund zwei Wochen. Sie wurden von der Schwendener Kirche eingeladen, einen Gottesdienst musikalisch zu begleiten.

Diese Schweizer sorgen weltweit für Gänsehaut

Dass das Video in der Seilbahn so einschlägt, hätten sie nicht gedacht. «Es ist nichts Gestelltes, nichts Absichtliches und das kommt anscheinend gut an», so Fässler. Eine Musikkarriere würden sie deshalb nicht anstreben; allein schon aus zeitlichen Gründen sei nicht mehr möglich. Fässler: «Wir werden in der intimen Runde bleiben. Uns geht es um die Kollegschaft.»

Zusammenarbeit mit der Ebenalp-Seilbahn

Ebenfalls erfreut über das Video ist Wisi Signer, Leiter der Marketing-Abteilung der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG. «Das Video ist absolut genial», sagt er gegenüber 20 Minuten. Auch er unterstreicht die Wichtigkeit der Authentizität des Videos: «Wenn man das ganze in einem Tonstudio aufgenommen hätte, wäre es vielleicht nicht so gut angekommen.»

Er kann sich vorstellen, in Zukunft mit den Bombuebe zusammen zu arbeiten. Ob man das Video für Werbezwecke nützt, stehe noch offen.

(mwa)