«Wir wollen auf die Umwelt achten. Vor allem der Ozean liegt uns am Herzen», sagt die 24-jährige Lisa-Maria Beck. Mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Anna-Sophia hat sie 2018 das Modelabel Lanasia gegründet. Lanasia stehe für feminine, trendige und vor allem nachhaltige Mode für Frauen.

Diese Schwestern machen aus Plastikmüll Bikinis

Die Stoffe für die Bikinis und Sportkleider bestehen aus Abfällen aus dem Ozean – aus Fischernetzen oder Plastikflaschen etwa. «Spezialisierte Unternehmen fischen die Abfälle aus dem Wasser. Anschliessend wird der Müll gereinigt und als regeneriertes Nylon zu Stoffen verarbeitet», so die Geschäftsfrau. «Dadurch wird viel Öl und Co2-Ausstoss eingespart.» Die recycelten Stoffe seien aus Portugal und Italien. Diese werden für die Weiterverarbeitung mit dem Flugzeug nach Indonesien und Nordportugal geflogen. «Die Modebranche kann leider nie komplett nachhaltig sein», erzählt die 24-Jährige. «Aber wir nutzen eine Transportmöglichkeit, die wenig Co2 ausstösst.»



«Sexy & Sustainable» ist das Motto von Lanasia.

(Video: Lanasia)

«Öko-Mode muss nicht immer bieder und langweilig sein», so Beck. Die Zielgruppe von Lanasia seien 25- bis 50-jährige Frauen, die auf Social Media aktiv sind und regelmässig Sport treiben. Die Schwestern haben sich dazu entschieden, in der ersten Kollektion selber vor der Kamera zu stehen. So haben sie zeigen wollen, dass vor der Kamera nicht jeder perfekt sein muss.



Lanasia präsentiert die Kollektion «Fashion Goes Woods». (Video: Lanasia)

Stars tragen ihre Mode

«Unser Highlights sind die bisher lancierten Kollektionen», sagt Lisa-Maria Beck. Auch bekannte Stars hätten ihre Mode schon getragen, darunter die Victoria's-Secret-Models Noel Capri und Gizele Oliviera. «Wir haben Noel Capri an einer Messe in Paris getroffen und ihr einen unserer Bikinis in die Hand gedrückt», so Beck. Zwei Monate später habe dann Capri tatsächlich ein Foto mit dem Bikini in den Sozialen Medien hochgeladen.

Die Schauspielerin Patricia Gloria Contreras habe die Mode an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig getragen. Ihr soll die Mode so gut gefallen haben, dass sie weitere Stücke von Lanasia haben wollte. Sogar in einem Fotoshooting für «Elle Italy» soll Contreras die Kleider getragen haben. Des weiteren habe man für die Miss Netherland 2019, Sharon Pieksma, ein Kleid für die Miss Universe-Wahlen im Showroom von Lanasia in Amsterdam ausgesucht.



Nebst Womenswear und Bikinis bietet Lanasia auch Activewear an. (Video: Lanasia)

Für dieses Jahr sind laut Beck weitere Projekte geplant. Ende Februar werde die neue Bikini-Kollektion «Power of Nature» auf den Markt kommen. Zudem werde man an verschiedenen Messen teilnehmen und in Liechtenstein einen Showroom einrichten. «Unser grösstes Ziel in der Zukunft ist die Teilnahme an der Miami Swim Weak. An diesem speziellen Laufsteg nehmen weltweit erfolgreiche Bikini-Brands teil», so die ältere der beiden Lanasia-Gründerinnen.

(gab)